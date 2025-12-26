Bravos Muchachitos celebrará el cirre de año y su quinto aniversario en Tribus

La banda Bravos Muchachitos se presentará este sábado 27 de diciembre a las 21 en Tribus Club de Arte, con un espectáculo que marcará el cierre de su actividad anual y, al mismo tiempo, la celebración de sus cinco años de trayectoria. El recital tendrá lugar en la sala ubicada en la ciudad de Santa Fe y contará con un recorrido por los clásicos de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y de la etapa solista del Indio Solari.

El show tendrá un carácter doblemente significativa para la banda. En ese marco, Bravos Muchachitos propondrá una noche dedicada íntegramente a las canciones que marcaron distintas etapas del proyecto encabezado por el Indio Solari, con la participación de músicos invitados que se sumarán a lo largo del concierto.

La banda se formó en el año 2020 con el objetivo de rendir homenaje a la obra de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y a la producción solista del líder de la agrupación. A lo largo de estos cinco años, la banda tributo se presentó en distintos escenarios y localidades.

La formación actual de la agrupación está integrada por Pablo Menéndez y Hernán Ruiz en guitarras, Conrado Licheri en voz, Juan José Mulé en bajo, Leonardo Montero en batería, Luca Ordoñez en saxo y Luciano Stizzoli en teclados.

