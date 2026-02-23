Diamante conmemora sus 190 años con una jornada cultural y comunitaria

La ciudad de Diamante celebrará este viernes 27 de febrero el 190º aniversario de su fundación con una jornada conmemorativa organizada por la Municipalidad local que incluirá un acto protocolar, espectáculos musicales en vivo, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Las actividades comenzarán a las 18:30 en la Plaza 9 de Julio. Además, el Departamento Ejecutivo dispuso además que la fecha sea feriado municipal, mediante el Decreto N° 51/26, invitando a organismos nacionales, provinciales y al sector comercial a adherirse a la medida.

Los festejos se desarrollarán en uno de los espacios centrales de la ciudad, donde se llevará adelante inicialmente el acto protocolar alusivo a la fundación de Diamante, ocurrida en 1836. La ceremonia institucional marcará el inicio formal de la conmemoración y dará paso luego a una programación artística que busca extender la celebración durante toda la tarde y la noche.

Tras el acto oficial comenzarán los espectáculos musicales en vivo, que contarán con la participación de Los Lirios, el grupo DNI Folklore, Julio "El Flaco" Figueroa y la banda Elemento. La grilla artística propone recorrer distintos estilos, con el propósito de ofrecer una programación variada y accesible para públicos de diferentes edades y gustos musicales.

Además de los shows musicales, el predio contará con la participación de emprendedores y artesanos locales que dispondrán de espacios para exhibir y comercializar sus producciones. A ello se sumará un sector gastronómico con food trucks, que ofrecerán distintas opciones para acompañar la jornada festiva.

Desde la Municipalidad se recomendó a quienes asistan llevar sillones o reposeras para mayor comodidad.

La entrada será libre y gratuita.