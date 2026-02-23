Hoy comienza la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

La Municipalidad de Maciá pone en marcha este lunes 23 de febrero la venta de entradas y abonos para la 29° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo en esa ciudad entrerriana. El proceso de comercialización se realizará tanto de manera presencial como de forma online.

Según se informó, los abonos locales para las tres jornadas ya pueden adquirirse de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12 y de 17 a 20, en el Teatro Municipal Jorge Alasino, presentando DNI. El valor del abono completo es de $40.000 y puede abonarse en efectivo, mediante transferencia bancaria o a través de Mercado Pago. Esta modalidad está destinada a residentes de la ciudad.

En paralelo, se habilitará la venta de entradas generales por jornada a través del sitio web expo.macia.gob.ar/entradas. Los valores establecidos son de $15.000 para el viernes 20 de marzo y de $20.000 tanto para el sábado 21 como para el domingo 22. Desde la organización aclararon que las entradas podrán adquirirse igualmente en boletería durante los días del evento.

La programación artística ya fue confirmada durante la Pre Expo Apícola del Mercosur, instancia en la que además se definieron los espectáculos centrales que formarán parte del escenario mayor. El viernes 20 de marzo se presentará La Beriso; el sábado 21 será el turno de La Delio Valdez junto al DJ Alan Gómez; mientras que el domingo 22 cerrarán la celebración Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis.

La organización también detalló condiciones especiales de ingreso. Los menores de 12 años podrán acceder abonando un seguro de $1.000 que se adquiere en la puerta del predio. Los apicultores contarán con tarifas diferenciales: deberán abonar $8.000 el viernes y $10.000 tanto el sábado como el domingo, presentando en el ingreso la constancia de inscripción al Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) junto con su DNI.

También se informó que las personas con discapacidad tendrán ingreso gratuito mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad vigente. En los casos en que el documento lo indique, un acompañante también podrá ingresar sin cargo.