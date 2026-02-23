Salario docente: Agmer sesiona en Congreso esta mañana y de tarde habrá reunión paritaria

El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que sesiona este lunes en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep), en San Martín 1.373, de Paraná. Lo hará en medio de un escenario peculiar: a las 16 de este mismo lunes están convocados los gremios docentes a discusión paritaria salarial en la Secretaría de Trabajo. Lo que resuelvan los congresales estará atado a esa discusión que se dé a la tarde con los enviados del Gobierno a la negociación.

Ya hay previsto un paro para el lunes 2 de marzo, día de inicio del ciclo lectivo en Entre Ríos. Agmer se pliega a la huelga nacional que lanzó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) contra la reforma laboral, en demanda de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, un pedido de apertura de la paritaria nacional docente y en rechazo a la Ley de Libertad Educativa. Pero en función de cómo avancen las negociaciones salariales este lunes, el escenario de conflicto también podría tener tinte local y no se descartan más días de huelga.

En Agmer están en alerta por los términos de la negociación paritaria que se dio con los trabajadores de la Administración: una suma fija que no reporta a las obras sociales ni a la Caja de Jubilaciones. “El tema será saber qué pasa en la audiencia. Si no hay propuestas atendiendo a montos remunerativos y bonificables, se complejiza el escenario”, evaluó un dirigente consultado por Entre Ríos Ahora. Agmer rehúye a toda negociación salarial que incluya montos en negro.

“Si la oferta es en negro, es muy probable que haya conflicto”, planteó otro dirigente docente.

El viernes 20 se realizaron las asambleas resolutivas de las 17 seccionales de Agmer, y la demanda salarial cruzó todas las discusiones. El último dato que dio a conocer el sindicato docente es que hoy el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, está por debajo de la línea de indigencia en Entre Ríos: su salario es de $621 mil, y la canasta que mide indigencia se ubica en $623 mil.

“Todo es posible, también un escenario de confrontación”, indicó un tercer representante de Agmer consultado por Entre Ríos Ahora.

El último acuerdo, de carácter anual, se había firmado el 6 de marzo de 2025, y contempló una actualización mensual de los salarios según índice de precios al consumidor (IPC) desde febrero hasta diciembre de 2025.

Se previeron distintas bases de cálculo. Con los haberes de marzo se tomó como base de cálculo el sueldo de enero; con los haberes de abril a agosto, la base de cálculo el sueldo fue marzo; con los haberes de septiembre a noviembre, el sueldo de agosto; mientras que con los haberes de diciembre, se tomó como base el sueldo de noviembre de 2025.

Además, se acordó en aquella negociación el pago de una suma fija por docente a partir de los 10 años de antigüedad de $25.000, de carácter remunerativos y bonificables que se abonarán desde febrero a diciembre de 2025.

Ese monto se pagó con los siguientes criterios: a) para cargos: $25.000; b) horas cátedras: $25.000 a partir de 15 horas y proporcional para menos de 15 horas. Este monto se comenzó a abonar con los sueldos de marzo con retroactividad a febrero 2025.

Además, se estableció un aumento único del Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad en un 10,7% de cada ítem desde febrero de 2025, a pagarse con los haberes de marzo de 2025.

Pero 2026 es un escenario muy distinto. Habrá que ver cuál es la oferta del Gobierno y de qué modo es recibida por los congresales.