Buscan poner en debate las condiciones del Banco de Entre Ríos como agente financiero de la provincia

El Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos mantuvo una reunión con la Asociación Bancaria de Entre Ríos, en la que se analizó el rol del Banco Agente Financiero del Estado provincial y su importancia para la economía de Entre Ríos. En un parte de prensa enviado a los medios, desde el Foro plantearon que, para 2030, cuando vence el convenio entre el grupo financiero y la provincia, quieren poner en debate las condiciones.

En el encuentro, desarrollado el 12 de marzo pasado, se habló del “impacto en el déficit de la Caja de Jubilaciones de los pasivos del Banco antes de su privatización y las implicancias en el escenario provincial de la falta de una herramienta financiera dinamizadora de la producción en pequeña y mediana escala, exigencia que resulta vital para el sostén y crecimiento del empresariado entrerriano”.

“Preciso es recordar que entrerrianos pujantes y visionarios fundaron el que fue nuestro banco provincial en el año 1933, reconocido por la ley 2949. Ese banco, el Banco de Entre Ríos, se constituyó en una herramienta fundamental para el desarrollo y estímulo de las distintas actividades, que alentaron y promovieron las economías regionales y apuntalaron productores, empresarios y ahorristas que pudieron proyectarse y generar fuentes de trabajo genuinas”, se recordó en la comunicación formal, y se agregó: “Un legado que, por decisiones políticas erróneas, fue privatizado, perdiendo la Provincia uno de sus pilares básicos y necesarios de desarrollo”.

Se planteó que “como la Administración Pública requería de un agente financiero encargado de los fondos públicos, se celebraron sucesivos contratos con el Banco ya privatizado, que se fueron renovando cada cinco (5) años, excepto en la última oportunidad de renovación, en el que se ató a la Provincia por (10) años más, esta vez con vencimiento en el 2030”.

Situación dispar y desfavorable para Entre Ríos

De inmediato se contó que “reuniones de trabajo celebradas con autoridades de la Provincia de Santa Fe, nos llevan a comparar la relación contractual de ambas administraciones con sus respectivos bancos que, en ambos casos, pertenecen al mismo grupo financiero”.

“Así, mientras en Santa Fe, los dueños del Banco le pagan a la Provincia de Santa Fe un canon mensual por usufructuar los fondos de su administración pública. En Entre Ríos es al revés, la Provincia le paga al Banco por recibir y lucrar con los fondos públicos que colecta del Estado, sus entes autárquicos, sociedades, municipalidades, empleados activos y pasivos”, compararon.

“Se observa sin mayor esfuerzo lo desventajoso y oneroso que resulta para nuestra provincia y la economía en su conjunto este vínculo contractual Banco-Estado provincial. Por ello, el Foro de Políticas Pública, con la antelación necesaria, procura encontrar coincidencias que permitan poner en debate y proponer como alternativa superadora, una institución bancaria que sea pilar y sostén del desarrollo y crecimiento de la economía provincial”, manifestaron.

Sobre el final, desde el Foro plantearon que “es necesario prepararnos y preparar la opinión pública para que, al vencimiento del actual contrato de agente financiero, en el año 2030, la próxima gestión de gobierno disponga de una propuesta de redefinición del Agente Financiero prevista en beneficio del interés público, en beneficio del conjunto de los entrerrianos”.

Por último agradecieron “la atención de las autoridades de la Asociación Bancaria por el cúmulo de información que elevó para su evaluación con el afán de obtener una propuesta superadora de la actual situación. La reunión se llevó a cabo en un momento difícil para la familia bancaria ya que ese mismo día compañeros del banco perdían su fuente de trabajo en la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, debido a que se cerraban las sucursales del Banco de Entre Ríos en esa ciudad”, dijeron.