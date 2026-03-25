Fiorotto: “Ver las bases de un cambio en el campo genera esperanzas de que algo va a suceder para bien”

Humberto Fiorotto, productor, integrante de la filial de Larroque de la Federación Agraria Argentina (FAA) Entre Ríos, relató su vida en el campo. Contó que a los 12 años ayudaba a su familia en diferentes tareas. Hoy, sus hijos mantienen el legado de la cultura del trabajo con emprendimientos ligados a la ruralidad. Integra las filas de la FAA desde hace mucho tiempo y resaltó que se siente representado por la entidad.

“Negro” Fiorotto es un referente de buena parte del sur entrerriano, especialmente en Larroque. Descendiente de inmigrantes italianos, recordó que su “bisabuelo trajo a mi abuelo siendo chico. Era zapatero en Italia y su primer trabajo fue amansar bueyes, tarea de la que no tenía idea, pero fue aprendiendo e incursionando en otros trabajos ligados al campo”.

El legado familiar del trabajo, como en tantos inmigrantes que llegaban al país arrastrando penurias, era muy fuerte. El “Negro”, como todos lo conocen, relató que “a los 12 hacía de todo un poco, máxime si se tiene en cuenta que en esos tiempos la mayoría de los trabajos era manual. A los 13 ya trabajaba como tractorero, sobre un tractorcito de origen americano (John Deere), que en la Argentina rebautizaron como ‘El Triunfo’. El tractor Triunfo, en realidad un ‘D’, tenía un motor a explosión de dos cilindros que arrancaba a agricol y luego se pasaba a kerosene. Entregaba una potencia de 15 HP a la barra de tiro y 27 HP a la polea, a 800 rpm”, acotó.

Fiorotto remarcó que su abuelo, “después de unos años de trabajar para otros, salió a sembrar por su cuenta, siendo en aquellos años un visionario. Los hijos siguieron su camino. Mi padre también fue colono, mientras que en mi caso intenté varias actividades hasta que retorné a la agricultura, montando un emprendimiento familiar con mis hijos, que ellos continúan, además de ser socios de una empresa exportadora”.

Señaló que “indudablemente se han mejorado cosas en los últimos dos años, pero todavía hay mucho por hacer, y no creo que una sola gestión de gobierno lo pueda cambiar”.

Humberto, como tantos otros, en 2008 pasó meses en la ruta, luchando por la derogación de la Resolución 125/2008, una medida que estableció retenciones móviles a la exportación de soja, girasol, maíz y trigo, generando un fuerte conflicto agropecuario. La iniciativa buscaba aumentar la recaudación y desacoplar los precios internos de los internacionales, lo que derivó en masivas protestas y su posterior derogación tras el “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cobos.

El veterano productor y federado señaló que “ver las bases de un cambio en el campo, que es el motor de la economía, genera esperanzas de que algo va a suceder para bien; aunque nosotros, los de nuestra generación, no creo que veamos plasmado en su totalidad ese cambio. Por otra parte, me llena de satisfacción que gente joven se vaya sumando, con inquietudes e ideas acordes a los tiempos que nos tocan vivir, en las filas de Federación Agraria”.

Cerró diciendo que “los mayores tenemos muchas cosas para decir, porque la vida nos fue probando y, de los errores, a veces se aprende más que de las enseñanzas”.

Antes, en un campo de 80 hectáreas, “una familia de ocho integrantes vivía ajustada, teniendo cada uno un rol. Hoy resulta imposible imaginar un escenario de esa naturaleza”.