En la reunión de gabinete se hizo un seguimiento de las leyes en debate, la modernización estatal y las obras

El gobernador analizó con el gabinete los plazos y el estado actual de las diversas iniciativas que se impulsan en ambas Cámaras.

En una nueva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, el Gobierno de Entre Ríos ratificó su estrategia de coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar en una agenda de reformas orientadas a modernizar el Estado, optimizar recursos y acelerar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo provincial.

El encuentro reunió a las principales autoridades institucionales de la provincia, entre ellas la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. La presencia de los máximos referentes del oficialismo legislativo permitió realizar un exhaustivo análisis de la agenda parlamentaria y del estado de las iniciativas que actualmente se encuentran en tratamiento en ambas cámaras.

La reunión reflejó una dinámica de trabajo enfocada en la planificación y el seguimiento de las políticas públicas, una modalidad que el Gobierno provincial busca consolidar para garantizar una mayor eficiencia en la gestión. Según trascendió, se revisaron plazos, prioridades y mecanismos para agilizar el avance de proyectos que forman parte de la estrategia de transformación impulsada por la administración de Frigerio.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue el análisis de las reformas administrativas que se encuentran en marcha. El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, remarcó que estas modificaciones tienen como objetivo simplificar procesos internos y modernizar estructuras que históricamente han generado demoras y costos adicionales para el Estado.

Desde la visión del Ejecutivo, la optimización de los recursos públicos constituye una herramienta central para mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. En ese sentido, Jacob señaló que la intención es reducir gastos asociados a la burocracia estatal y direccionar los fondos hacia áreas prioritarias, en línea con el compromiso asumido por el gobernador de garantizar una utilización más eficiente de los recursos provinciales.

La infraestructura también ocupó un lugar relevante en la agenda. El ministro informó que actualmente existen más de 30 obras en ejecución o en distintas etapas de contratación, mediante mecanismos que incluyen licitaciones públicas, privadas y cotejos de precios. Este volumen de proyectos evidencia una reactivación significativa de la obra pública en distintos puntos de la provincia y representa uno de los ejes de la gestión orientados a impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los entrerrianos.

Asimismo, se realizó un seguimiento específico de las obras vinculadas al sistema educativo, un área que el Gobierno considera estratégica. Tras la reciente reunión de la mesa de infraestructura educativa, las autoridades evaluaron avances y prioridades para garantizar mejores condiciones edilicias en las escuelas, procurando maximizar el impacto de los recursos disponibles.

El balance final de la jornada fue ampliamente positivo. Más allá de la revisión técnica de proyectos y programas, la reunión dejó en evidencia la importancia de la articulación institucional como herramienta para acelerar decisiones y fortalecer la capacidad de gestión. En un contexto económico desafiante, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno aparece como un factor clave para sostener el ritmo de las reformas y avanzar en políticas que buscan dotar al Estado de mayor eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta frente a las demandas de la sociedad entrerriana.