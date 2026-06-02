Dorsales confirmados para el Mundial: el gualeyo “Licha” Martínez utilizará el número 6

El zaguero gualeyo dejará el 25 y utilizará el 6 que dejó Germán Pezzella.
El futbolista entrerriano Lisandro Martínez utilizará el número 6, durante la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El zaguero nacido en Gualeguay tomó el dorsal que dejó Germán Pezzella, uno de los siete campeones del mundo que no estará para defender el título obtenido en Qatar 2022.
El actual zaguero del Manchester United en la Premier League, formado en Urquiza y Libertad de Gualeguay, dejará así la casaca 25 que supo defender en el último Mundial, las dos Copa América que también ganó en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Para la Finalíssima en Wembley usó el 16.
En cuanto al resto de los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, hay que destacar que habrá ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.
Entre ellos, Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso heredará la histórica número 11 que dejó Ángel Di María.
La mayoría de los campeones del mundo seguirán sus números habituales: Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la emblemática 10.
Previo a la Copa del Mundo, la Albiceleste disputará dos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. El estreno mundialista será 16 de junio ante Argelia. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.
Listado completo de jugadores con sus respectivos dorsales:
1. Juan Musso
2. Leonardo Balerdi
3. Nicolás Tagliafico
4. Gonzalo Montiel
5. Leandro Paredes
6. Lisandro Martínez
7. Rodrigo De Paul
8. Valentín Barco
9. Julián Álvarez
10. Lionel Messi
11. Giovani Lo Celso
12. Gerónimo Rulli
13. Cristian Romero
14. Exequiel Palacios
15. Nicolás González
16. Thiago Almada
17. Giuliano Simeone
18. Nicolás Paz
19. Nicolás Otamendi
20. Alexis Mac Allister
21. José López
22. Lautaro Martínez
23. Emiliano Martínez
24. Enzo Fernández
25. Facundo Medina
26. Nahuel Molina