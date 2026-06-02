Dorsales confirmados para el Mundial: el gualeyo “Licha” Martínez utilizará el número 6

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez utilizará el número 6, durante la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El zaguero nacido en Gualeguay tomó el dorsal que dejó Germán Pezzella, uno de los siete campeones del mundo que no estará para defender el título obtenido en Qatar 2022.

El actual zaguero del Manchester United en la Premier League, formado en Urquiza y Libertad de Gualeguay, dejará así la casaca 25 que supo defender en el último Mundial, las dos Copa América que también ganó en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Para la Finalíssima en Wembley usó el 16.

En cuanto al resto de los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, hay que destacar que habrá ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Lisandro Martínez con la camiseta número 6, en un partido por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Entre ellos, Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso heredará la histórica número 11 que dejó Ángel Di María.

La mayoría de los campeones del mundo seguirán sus números habituales: Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la emblemática 10.

Previo a la Copa del Mundo, la Albiceleste disputará dos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. El estreno mundialista será 16 de junio ante Argelia. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.

Listado completo de jugadores con sus respectivos dorsales:

1. Juan Musso

2. Leonardo Balerdi

3. Nicolás Tagliafico

4. Gonzalo Montiel

5. Leandro Paredes

6. Lisandro Martínez

7. Rodrigo De Paul

8. Valentín Barco

9. Julián Álvarez

10. Lionel Messi

11. Giovani Lo Celso

12. Gerónimo Rulli

13. Cristian Romero

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nicolás Paz

19. Nicolás Otamendi

20. Alexis Mac Allister

21. José López

22. Lautaro Martínez

23. Emiliano Martínez

24. Enzo Fernández

25. Facundo Medina

26. Nahuel Molina