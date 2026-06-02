Atlético Paraná tendrá una parada brava busca el pase a la final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná recibirá a Unión de Santa Fe en busca el pase a la final de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná recibirá a Unión de Santa Fe en el encuentro revancha de una de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que involucra a equipos de la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe. el cotejo se jugará desde las 15.30 y tendrá como escenario el Estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana.

Tras perder 3 a 2 en el partido de ida, el Decano está obligado a ganar. Si es por un gol lo llevará a tanda de penales, si es por más de dos goles conseguirá el pase a la final. Es de recordar que en los primeros 90 minutos el Rojiblanco paranaense ganaba 2 a 0, pero el Tatengue se lo dio vuelta y ganó por 3 a 2.

Por otra parte, este miércoles, a partir de las 21, se jugará la otra semifinal. Será en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, entre Patronato y Universidad del Litoral de Santa Fe.

En el encuentro de ida, el Rojinegro derrotó por 3 a 0 a UNL, por lo que sacó una buena ventaja con miras a la revancha.