Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda como director técnico

En su ciclo, Úbeda dirigió 32 partidos: ganó 17, empató 7 y perdió 8, con un 60,42% de eficacia.

El ciclo de Claudio Úbeda llegó a su fin en Boca y este martes lo confirmó oficialmente el club de Brandsen 805. A través de sus redes sociales, el Xeneize informó que el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo no seguirá al frente del plantel profesional que viene de quedar eliminado en la fase de grupo de la Copa Libertadores.

La novedad se confirmó luego de una reunión que mantuvo Úbeda con el director deportivo Marcelo Delgado. Y si bien desde el lunes se rumoreaba el fin de ciclo, el club anunció la salida del Sifón.

El plantel del Xeneize volverá a los entrenamientos a mediados de junio con nuevo entrenador, tras quedar afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores luego de perder ante Universidad Católica en la Bombonera.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

Durante su etapa como director técnico de Boca, Úbeda dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 17, empató siete y perdió ocho, redondeando un 60,42% de eficacia.

Si bien los números no fueron tan negativos, la gran deuda pendiente del Boca de Úbeda estuvo en los partidos importantes, ya que cayó como local en los playoffs del Torneo Clausura 2025 y Apertura 2026 y además quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El segundo semestre del 2026 será clave para Boca, ya que tendrá como objetivos el Torneo Clausura, el trofeo de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, señala NA.