Argentina 2026: la defensa del Mundial y los jóvenes que vienen a romperla

La defensa del título mundialista de Argentina arranca el 16 de junio, cuando el equipo de Lionel Scaloni se mida frente a Argelia. Un buen resultado en el partido inaugural puede ser clave para alimentar el sueño de La Albiceleste de levantar la copa por segunda vez consecutiva.

La hazaña no se logra desde 1962, cuando Brasil retuvo el título después de haberlo conquistado en 1958, pero Argentina está en condiciones de igualar a aquella legendaria selección. El equipo va a aparecer bien posicionado en las apuestas al ganador del Mundial, gracias a la jerarquía de figuras como Julián Álvarez y Lionel Messi.

El capitán argentino convirtió siete goles en 2022 para ayudar al país a alzar la Copa, pero como va a cumplir 39 años durante el torneo, otros jugadores van a tener que bancarse más responsabilidades para quitarle presión de encima. Enzo Fernández fue la gran revelación en Qatar, y quizás otro jugador joven esté listo para tener un torneo descollante en Norteamérica.

Nico Paz

Con apenas 21 años, Nico Paz se convirtió en uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial en el último año. El extremo marcó 12 goles y dio siete asistencias en la Serie A de Italia, transformándose en uno de los hombres de confianza de Cesc Fàbregas en el Como.

Esas actuaciones le valieron un lugar en la selección para el Mundial, pero también viene dejando su huella en la albiceleste en los últimos meses, con un golazo de tiro libre ante Mauritania en marzo que dejó a todos con la boca abierta. Hay muchas chances de que Paz arranque por la izquierda del ataque de Scaloni, donde se va a encargar de generarle situaciones a Álvarez e ir a buscar el uno contra uno como hacía Messi en 2022. Tiene la calidad y llega al torneo enchufado al máximo, así que este podría ser el verano en el que se consolide como titular inamovible de la Selección.

Valentín Barco

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul son los mediocampistas titulares indiscutidos de Argentina, pero van a surgir oportunidades para que otros entren en el correr de los partidos. Valentín Barco, que marcó en su segunda aparición con la selección en la goleada 5-0 ante Zambia, podría ser el jugador al que Scaloni recurra cuando el equipo empiece a sentir el cansancio.

Capaz de jugar tanto de lateral izquierdo como de volante, Barco fue un diferencial para el Estrasburgo esta temporada. El pibe de 21 años generó 13 ocasiones de gol claras en la Ligue 1, lo que lo ubica entre los cuatro mejores de la división, y su energía sin pausa lo llevó a completar 54 tackles. Es difícil que Barco arranque de titular por encima de las opciones preferidas de Scaloni, pero con buenas actuaciones cuando le toque entrar desde el banco se va a ganar más minutos y, con ellos, más reconocimiento.

Giuliano Simeone

Giuliano Simeone cerró estadísticamente su mejor temporada como jugador del Atlético de Madrid, con siete goles y ocho asistencias en todas las competencias. Su padre y director técnico, el grandioso Diego, lo usó con su energía para presionar desde adelante en el Metropolitano, algo que le puede venir muy bien a Argentina si necesita remontar algún partido.

Aunque quizás no arranque de titular por encima de Messi, hay un límite en la cantidad de fútbol que puede jugar el capitán de la selección, sobre todo con la alta frecuencia de partidos que tiene un Mundial. Eso le abre la puerta a Simeone para ganarse minutos de manera regular, y con un torneo destacado podría bien afianzarse como el extremo derecho del futuro para Argentina.