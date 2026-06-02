Se realizó la Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos

Se realizó hoy la Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos que fue organizada por la Vicegobernación de Entre Ríos, través del Instituto de Formación Legislativa, junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia.

El secretario de Gobiernos locales, Ricardo Vales, dio la bienvenida a todos los presentes y agradeció el acompañamiento de las áreas del gobierno provincial y, especialmente, de la Vicegobernación. “El mayor recurso que cuenta una provincia o un municipio es recurso humano, por eso tenemos la enorme obligación de capacitarnos y de entender de qué problemáticas estamos hablando”, dijo el funcionario al inicio de su discurso destacando la importancia de seguir abordando el cuidado del ambiente y de la Casa Común.

En este sentido, el funcionario destacó las instancias de capacitaciones y el trabajo articulado del Estado entendiendo que “las políticas públicas deben hacerse en conjunto”, expresó Vales anhelando una “jornada muy fructífera”.

Seguidamente, habló el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. “Todos sabemos lo que significa en nuestras comunidades el tema de los residuos: es terriblemente complejo y está a la vista. Es un tema de jurisdicción local, pero la Provincia no se quiere desentenderse de la problemática, quiere acompañar y asesorar”, afirmó tras ratificar la necesidad de trabajar de manera conjunta, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

“El cuidado del suelo y del agua son los recursos sobre los que después se basa la producción en la provincia”, sostuvo el ministro haciendo hincapié en la necesidad de trabajar en la promoción de la separación de origen, ya que el 40 por ciento de los residuos de nuestros hogares se puede reciclar, tiene un nuevo uso.

En esta línea, Bernaudo manifestó: “Poder ir por este camino es un esfuerzo grande de trabajo y económico importante, pero tenemos que ir encontrando los caminos para poder encararlos”, subrayó al tiempo que valoró la iniciativa de capacitación del Instituto de Formación Legislativa.

Para finalizar, hizo uso de la palabra, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani. “Gracias a todos los presentes por participar de esta jornada de capacitación sobre un tema tan fundamental para nuestras comunidades, porque no solamente habla de nuestro presente, sino también habla de nuestro futuro”, aseveró.

“Cuando hablamos de gestión de residuos, no hablamos solamente de basura, hablamos de algo que impacta en la salud, en el ambiente y en la calidad de vida. La contaminación de nuestras tierras, de nuestras aguas, impacta en forma directa a quienes más tenemos que proteger, que son a los niños”, indicó la vicegobernadora y médico pediatra, destacó el portal oficial del gobierno entrerriano.

En otro fragmento de su alocución, Aluani se refirió a la responsabilidad de la ciudadanía. “Tenemos que hacer un cambio cultural, porque sabemos que esto tiene que empezar por nuestros hogares, por nuestros lugares de trabajo, nuestras oficinas, nuestros comercios”, señaló.

En este sentido, la vicegobernadora también destacó las instancias de formación y capacitación, herramientas concretas para que la valorización de residuos sea un eje constitutivo en la administración de cada gobierno local. “Desde la provincia, queremos un Estado que sea saludable, ordenado y sostenible. Se trata de intercambiar experiencias y de adquirir herramientas para hacerlo cada día mejor. Tenemos que continuar con esta transformación porque el futuro también depende de nosotros”, cerró Aluani.

Presencias

Participó del acto de apertura, la vicegobernadora Alicia Aluani junto al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; Ivana Balbi, coordinadora del IFL; y Maximiliano Gómez, director General de Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia. Estuvieron presentes también los senadores Gustavo Vergara y Nancy Miranda; autoridades de la Honorable Cámara de Senadores; y los diputados provinciales: Gabriela Lena, Carolina Streitenberger, María Noelia Taborda, Juan Manuel Rossi, Susana Pérez, Liliana Salinas y Débora Todoni. Además, participaron de la jornada presidentes municipales, comunales y Juntas de gobierno; concejales, entre otros funcionarios.