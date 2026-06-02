Contra la reforma previsional habrá cortes en lugares estratégicos, acampe y movilización provincial

En conferencia de prensa, la Multisectorial de Entre Ríos anunció este martes la profundización de las acciones contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo entrerriano.

Tras el ingreso del proyecto cerrado al Senado, la Multisectorial de Entre Ríos anunció este martes la profundización de las acciones contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo entrerriano.

Los sindicatos definieron paros, movilizaciones, cortes intermitentes en puntos estratégicos de la provincia y un acampe frente a Casa de Gobierno, además de la presentación de más de 25.000 firmas ante la Legislatura.

Además, la mesa intersindical anticipó una movilización provincial para el día en que el texto sea tratado en el recinto del Senado.

Entre las medidas resueltas figuran cortes intermitentes en el Túnel Subfluvial, en Paraná; sobre la Ruta 14, en Gualeguaychú y en Concordia. Además, los gremios solicitaron ser escuchados en el debate en comisión para que los senadores “conozcan la posición de la Multisectorial, que representan los trabajadores y jubilados de toda la provincia”. Asimismo, y en el marco del aniversario de Ni Una Menos, incorporará a sus actividades el rechazo al intento oficial de equiparar la edad jubilatoria entre varones y mujeres.

Los gremios denunciaron que la reforma significaría un ataque directo a los derechos previsionales de cientos de miles de trabajadores activos y jubilados en la provincia de Entre Ríos. Explicaron que “es mentira que se respetará el 82 por ciento móvil, acá las jubilaciones se van a empobrecer”. También explicaron que, para el cálculo del haber inicial, “se reduce del 30 por ciento al 20 por ciento estipulado en el proyecto, el tiempo de cómputo se duplica, con lo cual el deterioro es concreto y mensurable”.

Por otro lado, se alertó sobre la delegación de atribuciones al poder Ejecutivo: “Hay una clara delegación de facultades que es inconstitucional”.

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, reclamó unidad y denunció que ciertos sectores intentan instalar que los sindicatos avalaron la reforma. “Hay que desmontar de que hay un sector de los sindicatos que avalaron esta reforma: eso es una falacia”, un consenso ficticio.

Para Muntes, no hay margen para la ambigüedad: “Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, primero para que no sea ley, porque es un proyecto en contra de los trabajadores y trabajadoras, en contra del sistema previsional”. En ese marco, el dirigente del Sindicato recordó que la Multisectorial “presentó un proyecto de ley que propone ampliar la carga tributaria hacia los grandes potentados y aliviar a la clase media, las pymes y los pequeños productores”.

ATE continúa con las medidas que se vienen desarrollando en los distintos lugares de trabajo: junta de firmas, diálogos con legisladores y referentes políticos, acciones en distintos organismos, asambleas entre otras más.