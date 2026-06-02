Piden al Procurador de la Nación que adopte medidas para continuar la investigación del caso $LIBRA

Un grupo de diputados reclamaron al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que se adopten las medidas necesarias para continuar con la investigación de la causa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, e investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Sabrina Selva y Juan Marino, de Unión por la Patria, manifestaron al procurador interino su "preocupación" ante la situación planteada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

"Según trascendió públicamente, la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilitada de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello", señalaron en la misiva.

Los diputados que formaron activamente la Comisión Investigadora que funcionó el año pasado en la Cámara baja por este tema, apuntaron que "tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de una investigación de evidente trascendencia institucional".

"La creciente complejidad de los delitos vinculados a criptoactivos exige que el Ministerio Público Fiscal cuente con los recursos técnicos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, entendemos que ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados", agregaron.

En la carta, le pidieron a Casal que "tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente".

"Asimismo, para el supuesto de que ello no resultara factible en lo inmediato, solicitamos se adopten las medidas que resulten necesarias para garantizar la realización de las tareas requeridas y la continuidad de la investigación", expresaron.

Finalmente, consideraron que "el argumento expresado por la UFECI respecto de la insuficiencia de recursos disponibles no puede, bajo ninguna circunstancia, derivar en la paralización de medidas de prueba relevantes, pues ello implicaría un grave obstáculo para el esclarecimiento de los hechos investigados y podría traducirse en una efectiva denegación de justicia".

Fuente: Parlamentario.