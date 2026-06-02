La propuesta literaria de la Eduner llega al Mundial de Yerba Mate

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir, entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, la primera edición del Mundial de la Yerba Mate, un evento de carácter internacional que tendrá lugar en las instalaciones del Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853. Este certamen surge con el objetivo de reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de este producto, reuniendo a más de 80 productores provenientes de distintas regiones del mundo. La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) tendrá una participación destacada a través de su editorial, la Eduner, posicionándose como la única institución de educación superior pública presente en el encuentro.

La propuesta de la editorial entrerriana busca integrar el consumo del mate con la promoción de la cultura y la lectura, mediante la realización de rondas literarias.

El evento cuenta con una estructura técnica y profesional de gran escala, donde un jurado integrado por sommeliers, investigadores, analistas y chefs especializados de países como Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Rusia evaluará la calidad de los diversos proyectos y derivados de la yerba mate. Más allá de la competencia estrictamente productiva, el Mundial se prepara como un gran polo de intercambio cultural y académico, ofreciendo una grilla que incluye workshops, charlas técnicas, experiencias guiadas y catas encabezadas por referentes de la actividad a nivel global.

La intervención específica de la Eduner se dará bajo la consigna denominada "El gran hincha del mate. Ronda de lecturas para fanáticos, textos de Amaro Villanueva y otros", la cual se desarrollará el viernes 5 a las 14 y el sábado 6 a las 18. Esta actividad representa una continuidad del proyecto institucional "El arte del encuentro", que utiliza el ritual del mate como un disparador para el acercamiento a la literatura.

En esta oportunidad, la editorial pondrá énfasis en la obra de Amaro Villanueva, autor entrerriano que dedicó gran parte de su labor intelectual a investigar y documentar las costumbres criollas y la historia cultural del mate, siendo ahora una referencia para entender la identidad de la región en relación con esta infusión.

Es importante señalar que esta iniciativa de promoción de la lectura no es nueva para la universidad entrerriana, ya que el ciclo tuvo su origen en el año 2023 en la ciudad de Paraná, trabajando en conjunto con la Biblioteca Popular.

Desde aquel lanzamiento, la propuesta recorrió diversos puntos geográficos como Concepción del Uruguay, la localidad correntina de Gobernador Virasoro y espacios de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la Casa de Entre Ríos y la Feria Internacional del Libro. En este último escenario, el proyecto fue distinguido al ser seleccionado entre numerosos trabajos para ser expuesto en el Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.