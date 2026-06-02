En Carlos Casares, Gastón Monzón Brizuela será el árbitro del partido de Patronato ante Agropecuario

Gastón Monzón Brizuela, el árbitro designado para el partido del domingo.
Gastón Monzón Brizuela será el árbitro del partido que afrontará Patronato ante Agropecuario Argentino en Carlos Casares, por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, válido por la Zona B, se disputará el próximo domingo desde las 16.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el colegiado estará acompañado por Mariano Viale y Martín Saccone, quienes oficiarán de primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Ulises Jerónimo será el cuarto hombre del equipo arbitral.
Monzón Brizuela dirigirá por segunda vez al Rojinegro en esta temporada. La primera fue el 2 de marzo, cuando el conjunto entrerriano empató sin goles ante Atlanta, por la segunda fecha del campeonato.
Patrón, que viene de empatar 1 a 1 con Tristán Suárez el pasado domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grellla, suma 18 puntos en el campeonato y está a dos de la Zona de clasificación al Reducido. En tanto que el Sojero reúne 17 unidades, apenas dos más que el último Almagro (15) y uno que Güemes de Santiago del Estero (16).
Primera Nacional
Fecha 17 Zona A
Sábado 6 de Junio
Los Andes - Estudiantes, a las 15
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
San Miguel - Defensores de Belgrano, a las 15.30
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Felipe Arrechea
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
Acassuso - Central Norte (Salta), a las 15.30
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Domingo 7 de Junio
Deportivo Morón - Almirante Brown, a las 15
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
San Telmo - Deportivo Madryn, a las 15
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Julián Jerez
All Boys - Racing (Córdoba), a las 15.30
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Chaco For Ever - Ferro Carril Oeste, a las 16
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
Godoy Cruz - Mitre (Santiago del Estero), a las 16.30
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Danilo Viola
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Colón - Ciudad Bolívar, a las 17
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Zona B
Viernes 5 de Junio
Gimnasia y Tiro (Salta) - F.C. Midland, a las 21.30
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: José Ponce
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Sábado 6 de Junio
Atlanta - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 14
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
San Martín (San Juan) - Nueva Chicago, a las 16
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Atlético de Rafaela - Colegiales, a las 16.30
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Tristán Suárez - Almagro, a las 19
Árbitro: Daniel Zamora E.
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Domingo 7 de Junio
Chacarita Juniors - Temperley, a las 15.30
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
Güemes (Santiago del Estero) - Deportivo Maipú, a las 16
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre
Asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
Agropecuario Argentino – Patronato, a las 16
Árbitro: Gastón Monzón Brizuela
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
San Martín (Tucumán) - Quilmes A.C., a las 17.30
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Javier Viglieti
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Franco Rioja