En Carlos Casares, Gastón Monzón Brizuela será el árbitro del partido de Patronato ante Agropecuario

Gastón Monzón Brizuela, el árbitro designado para el partido del domingo.

Gastón Monzón Brizuela será el árbitro del partido que afrontará Patronato ante Agropecuario Argentino en Carlos Casares, por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, válido por la Zona B, se disputará el próximo domingo desde las 16.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el colegiado estará acompañado por Mariano Viale y Martín Saccone, quienes oficiarán de primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Ulises Jerónimo será el cuarto hombre del equipo arbitral.

Monzón Brizuela dirigirá por segunda vez al Rojinegro en esta temporada. La primera fue el 2 de marzo, cuando el conjunto entrerriano empató sin goles ante Atlanta, por la segunda fecha del campeonato.

Patrón, que viene de empatar 1 a 1 con Tristán Suárez el pasado domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grellla, suma 18 puntos en el campeonato y está a dos de la Zona de clasificación al Reducido. En tanto que el Sojero reúne 17 unidades, apenas dos más que el último Almagro (15) y uno que Güemes de Santiago del Estero (16).

Primera Nacional

Fecha 17 Zona A

Sábado 6 de Junio

Los Andes - Estudiantes, a las 15

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

San Miguel - Defensores de Belgrano, a las 15.30

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Felipe Arrechea

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

Acassuso - Central Norte (Salta), a las 15.30

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Domingo 7 de Junio

Deportivo Morón - Almirante Brown, a las 15

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

San Telmo - Deportivo Madryn, a las 15

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Julián Jerez

All Boys - Racing (Córdoba), a las 15.30

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Chaco For Ever - Ferro Carril Oeste, a las 16

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Godoy Cruz - Mitre (Santiago del Estero), a las 16.30

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Colón - Ciudad Bolívar, a las 17

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Zona B

Viernes 5 de Junio

Gimnasia y Tiro (Salta) - F.C. Midland, a las 21.30

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Sábado 6 de Junio

Atlanta - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 14

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

San Martín (San Juan) - Nueva Chicago, a las 16

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Atlético de Rafaela - Colegiales, a las 16.30

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Tristán Suárez - Almagro, a las 19

Árbitro: Daniel Zamora E.

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Domingo 7 de Junio

Chacarita Juniors - Temperley, a las 15.30

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Güemes (Santiago del Estero) - Deportivo Maipú, a las 16

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

Agropecuario Argentino – Patronato, a las 16

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

San Martín (Tucumán) - Quilmes A.C., a las 17.30

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Javier Viglieti

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Franco Rioja