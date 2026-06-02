Cierre de pymes: “La situación es crítica y se necesitan soluciones inmediatas para revertirla”

"El plan de acción es para conseguir que las medidas que tengan que tomarse se tomen a la brevedad porque la situación es crítica, el cierre de comercios, de pequeñas industrias, de todos los comercios minoristas, lleva a que se planteen situaciones y soluciones inmediatas para revertir esto”, afirmó Benitente.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benitente, describió la realidad del sector pyme y minorista y planteó que desde la institución se trabaja en un plan para presentar a las autoridades.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Benitente indicó que “no es tanto la preocupación, sino que hay realmente un plan que estamos ideando para interceder ante las autoridades que manejan los datos y las decisiones económicas para revertir estas situaciones, porque preocuparse es un término que no culmina en nada positivo, con preocuparnos no logramos nada, lo que tenemos que hacer es interceder, peticionar, luchar y tratar de conseguir que las autoridades entiendan cuál es la real situación que atraviesa todo el comercio, pymes, minoristas, algunos que son un poco más grandes y los industriales que tenemos en la zona, que son contados con la mano los que son grandes, la mayoría son pequeños y medianos”.

“En el país una empresa pyme es una empresa que tiene 5, 10, 15 a 20 empleados, y el plan de acción es para conseguir que las medidas que tengan que tomarse se tomen a la brevedad porque la situación es crítica, el cierre de comercios, el cierre de pequeñas industrias, el cierre de todos los comercios minoristas que en la mayoría son los que tienen los problemas más acuciantes, lleva a que se planteen situaciones y soluciones inmediatas para revertir esto”, definió.

Consultado respecto de las autoridades que deberían tomar cartas en el asunto, sostuvo que la solución “involucra a todos, Nación, provincia y municipios, porque las grandes decisiones para los grandes problemas que tenemos, nos involucran a todos. Tenemos que estar todos en coincidencia con hacer un plan que nos beneficie a todos o a la mayoría, por lo menos”.

“Sabemos que la acción de este gobierno y no voy a hacer detalles de apoyo o negación a cuestiones que están llevando adelante, pero lo que vemos cotidianamente, la realidad es que los únicos beneficiados hasta el momento son las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos, tienen todos ellos cantidad enorme de beneficios, y con la clase media que es la que sostuvo y creó, fundó y llevó adelante el crecimiento de este país, hay toda una tendencia de destrucción a la misma. Ya no es una gestión empezada en este gobierno, sino que llevamos muchísimas décadas de desgracia, de situaciones desagradables y de vivir y repetir errores consuetudinariamente y no encontrar coincidencias básicas para construir el Estado. Tenemos un poco más de 200 años de existencia y todavía no hemos logrado construir el Estado que se encargue de las situaciones básicas para los ciudadanos de este país como educación, seguridad, salud, lo que siempre se repite y se pregona pero que nunca se consigue, más allá de los eslóganes que están en la boca de los políticos”, definió.

Sobre las medidas que considera inmediatas y urgentes, detalló que “en principio, el problema que se ve como principal podría dividirse en dos partes: uno, lo que se arroga con una parcial verdad que es el cambio de los paradigmas de comercialización, pero eso para nosotros todavía es incipiente, no se arroga una importancia más allá del 20-25%. El gran problema que tiene la ciudad en particular, por la cual nosotros estamos imbuidos en detalles de las situaciones, pasa por la crisis del tema tributario. O sea, hay presiones fiscales de todo tipo en los tres niveles de los estamentos del gobierno: municipal, provincial y nacional”.

Como ejemplo, mencionó: “Si están vendiendo autos a 100 o 120 cuotas sin intereses, con una supuesta facilidad muy grande, ¿por qué no hacer lo mismo con la presión tributaria de todos los que están endeudados con el fisco? Se necesita una situación realmente laxa que se resuelva a largo tiempo, porque el contribuyente, el comerciante, el ciudadano de este país, sea de tributos comerciales o de tributos de tipo inmobiliario, no tiene ninguna vocación de evasor, no quiere ser evasor, y si termina endeudado por el fisco es porque no puede pagar los tributos y porque está priorizando la situación de sus empleados, priorizando pagar los sueldos, pagar a sus proveedores, para poder evolucionar y seguir adelante en la comercialización de sus productos. No es una cuestión de que no lo quiere hacer porque somos pícaros, porque tenemos intenciones de aumentar nuestros ingresos de forma desmesurada. No es así”.

En ese marco, sobre el proyecto de reforma tributaria a nivel nacional, a instancias de lo que propone el FMI, comentó que “hace poco estuvimos en una reunión internacional de CAME en Rosario y se trató muy tangencialmente el tema porque todavía no hay detalles precisos sobre cómo y cuándo lo van a hacer. Está bien, es una consideración a tener en cuenta, pero yo estoy hablando de términos inmediatos, de dos o tres meses”.

Advirtió asimismo que a los planes de moratoria “evidentemente, la gente los toma, pero tampoco los puede cumplir. O sea, se pagan las primeras cuotas y después vuelve el endeudamiento porque el plan no tiene la facilidad o no tiene la laxitud que tendría que tener. Me refiero a un plan que pueda ser pagado por todos, porque si no estamos como una bola que está rodando por la pendiente y cada vez se hace más grande, tenemos las deudas rutinarias cotidianas que están en el momento, más los atrasos y seguimos así, y al final no solucionamos nada, lo único que hacemos es crear un problema mayor”.

Respecto de la baja del consumo, consideró que “el circulante tiene que aumentar de alguna forma, tiene que modificarse para adaptar el plan económico, más allá de que uno esté de acuerdo con el mismo, tiene que adaptarse a la realidad. La realidad es que las personas, los habitantes de este país, los sufridos ciudadanos seguimos luchando por mantener nuestro nivel, que va en detrimento en cada ocasión. En lo referido al comercio, uno de los paradigmas que ha cambiado es que hay que llevar el comercio al cliente, no que el cliente vaya al comercio. Tradicionalmente un comercio está establecido y busca que el cliente se acerque, pero ese paradigma terminó y ahora hay que llevar el comercio al cliente, promover y evolucionar más rápido que los problemas”.

“El servicio en este momento que presta un comerciante no es un diferenciador. Hoy esto es básico, es una cosa que tiene que ser rápida, muy accesible, que tenga alcance, que tenga conocimiento. Hay un montón de temas al respecto con los e-commerce y todas las plataformas, pero también es necesario que haya igualdad de oportunidades. Nosotros consideramos que los e-commerces y todo eso es inevitable, va a venir, y los cambios son necesarios y positivos, pero luchemos en condiciones de igualdad. Las grandes corporaciones, las grandes plataformas de venta tienen condiciones diferenciadas notables frente a los comercios de la región o locales. Entonces, hagamos un plan que sea posicionado y llevado adelante paulatinamente para llegar a una situación de igualdad, pero no en estas condiciones donde no se manifiesta ninguna de esas oportunidades que debieran estar”, explicitó.

“Por ejemplo, la plataforma Amazon tiene 770.000 ingenieros electrónicos disponibles a nivel planeta trabajando para ella, 770.000 ingenieros en todas las especialidades, entonces ¿de qué estamos hablando nosotros acá en Paraná o en la región litoral o en el país? Tenemos que conseguir que las condiciones sean, por lo menos, parecidas”, planteó Benitente.

Por último, sobre la cantidad de locales comerciales cerrados en el microcentro de Paraná, sostuvo: “Creemos desde el Centro Comercial que esto es una situación nueva motivada por distintos factores. Cada crisis que hemos atravesado ha tenido componentes distintos. El resultado a la vista parece ser el mismo, pero los factores que desencadenaron estas situaciones son siempre con algún componente nuevo y localizado a la actualidad que se vive”.