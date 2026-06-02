El paranaense Roberto Ayala figura entre los candidatos a dirigir a Boca

Los candidatos a dirigir a Boca ocupan por estas horas el centro de la escena futbolística argentina luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidiera no renovar el contrato de Claudio Úbeda. Entre la extensa lista de nombres que analiza el presidente Xeneize aparece el paranaense Roberto Ayala, actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección.

Es de recordar que la salida de Úbeda quedó definida tras una reunión mantenida con el director deportivo Marcelo Delgado, quien le comunicó oficialmente que el vínculo no será extendido más allá del 30 de junio.

A partir de esa decisión comenzó una carrera contrarreloj para encontrar al nuevo entrenador antes del reinicio de los entrenamientos previsto para el 18 de junio en el predio de Ezeiza.

Roberto Ayala, en la mira

Entre los nombres que surgieron en las últimas horas aparece el paranaense Roberto Ayala, uno de los futbolistas más importantes que dio Entre Ríos al fútbol argentino. Nacido en Paraná, desarrolló una destacada carrera profesional que incluyó pasos por Ferro, River Plate, Napoli, Milan, Valencia, Villarreal y Real Zaragoza, además de una extensa trayectoria con la selección argentina.

Actualmente forma parte del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni y que logró conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Su experiencia, conocimiento del fútbol de alto rendimiento y perfil institucional encajan con varias de las características que busca la dirigencia Xeneize.

Sin embargo, existe un obstáculo importante. Ayala integra el staff de la selección argentina y tiene compromisos vinculados al Mundial 2026, situación que dificulta cualquier negociación inmediata. El mismo condicionante afecta a otros candidatos vinculados a seleccionados nacionales, precisó Infobae.

Más allá de ello, su nombre fue considerado dentro de una nómina que combina entrenadores con experiencia, técnicos de perfil formador y hombres de estrecha relación con el actual presidente de Boca.

Lorenzo, Herrón y otros nombres en carrera

El principal apuntado por Riquelme sería Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección colombiana. El técnico argentino mantiene una relación cercana con el presidente Xeneize y cuenta con antecedentes vinculados al club tras su paso como futbolista.

No obstante, Lorenzo tiene asegurada su participación en el Mundial con Colombia al menos hasta el cierre de la fase de grupos. Si el seleccionado cafetero avanza a instancias decisivas, su disponibilidad se extendería aún más.

Otro de los nombres que ganó terreno es Mariano Herrón. El entrenador mantiene una relación de absoluta confianza con Riquelme y es considerado una pieza importante dentro de la estructura futbolística del club. Su cercanía con el presidente lo posiciona como una de las alternativas más viables.

La posibilidad de apostar por Herrón también encajaría con la idea de profundizar un modelo interno basado en personas que ya conocen el funcionamiento cotidiano de la institución.

Después, la lista de candidatos también incluye entrenadores con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Entre ellos aparecen Ricardo Zielinski, Rubén Darío Insúa, Alfredo Berti y Gustavo Costas, entre otros.