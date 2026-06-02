Paraná tendrá una noche de stand up, improvisación y música en vivo

Este viernes 5 de junio, el grupo de comediantes 4 Empanadas Stand Up Club llevará adelante una nueva entrega de su ciclo denominado "Que Varieté Tete", un evento que reúne diversas disciplinas escénicas en un mismo escenario. La actividad comenzará a partir de las 21 en el espacio cultural Ferrero Cantina, ubicado en calle Piedrabuena 133, en la capital entrerriana, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y expresión para artistas locales de diferentes géneros.

La programación de esta jornada incluye segmentos de stand up, ejercicios de improvisación teatral, lectura de poesía, interpretación de personajes y música ejecutada en vivo.

De acuerdo a lo informado por los organizadores, la grilla de artistas confirmados para esta edición cuenta con la participación de Gaby Reisenauer, Memé Varietal, Ale Haimovich y el Oficial Colmenares, artistas que transitarán por diferentes registros poéticos y humorísticos.

La propuesta gastronómica para la velada incluye vermut y opciones de comida.

La propuesta se desarrolla bajo la modalidad de entrada libre y espectáculo a la gorra. Para reserva de mesas, comunicarse al 343 5117292.