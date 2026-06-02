Frigerio destacó el "histórico" secuestro de 250 kilos de cocaína y elogió el trabajo de la Policía

El gobernador Rogelio Frigerio calificó al operativo como “uno de los procedimientos de incautación de drogas más importantes que se registran en la provincia” en materia de transporte terrestre. Precisó que fueron secuestrados 250 paquetes de cocaína con un valor estimado en más de 10 millones de euros en Europa y remarcó que la droga “ya no va a llegar a ningún hogar”.

El mandatario atribuyó el resultado a tres factores: “el valor, el coraje y el profesionalismo” de la Policía de Entre Ríos, el trabajo articulado con la Justicia Federal y la estrategia de control fronterizo impulsada desde el inicio de la gestión.

“Identificamos 10 lugares estratégicos y los controlamos como nunca antes en la historia. Este resultado es consecuencia de estar en el territorio y de cuidar nuestras fronteras”, sostuvo.

Además, resaltó que el procedimiento permitió detener a dos sospechosos, entre ellos “uno de los narcotraficantes más peligrosos de la Argentina”, quien permanece alojado en una unidad penitenciaria de Paraná.

Frigerio aprovechó la presentación para enviar un mensaje a las organizaciones narcocriminales: “A los narcotraficantes les decimos que acá no van a pasar. Este no es un lugar donde tengan cabida. Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”.

También reivindicó las inversiones realizadas en equipamiento, movilidad, conectividad, armamento y chalecos antibalas para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza provincial.

Roncaglia: “Dos policías evitaron que un cargamento millonario siguiera su camino”

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, puso el foco en el accionar de los dos efectivos que iniciaron el procedimiento en un puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial 28, cerca del límite con Corrientes.

“Quiero destacar a un oficial ayudante con tres años de carrera y a un sargento ayudante con 16 años de servicio. Entre ambos no llegan a ganar tres millones de pesos y lograron interceptar un cargamento valuado en unos 10 millones de euros”, señaló.

Según relató, los uniformados detectaron actitudes sospechosas en los ocupantes de un Mercedes Benz durante un control vehicular. Al solicitar la exhibición del contenido de varios bolsos que transportaban, los ocupantes escaparon y comenzó una persecución que terminó con la detención de los sospechosos y el secuestro de la droga.

Roncaglia informó que uno de los detenidos es Carlos Fiordelino, de 53 años, a quien definió como “uno de los narcotraficantes más reconocidos del país”, con alrededor de 40 procesos judiciales y antecedentes de fuga.

El funcionario destacó además la rapidez de la intervención judicial y remarcó que la investigación continúa para determinar el destino final de la carga y posibles conexiones con otras organizaciones criminales.

Ramponi destacó el trabajo conjunto y confirmó que la investigación sigue en marcha

La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, evitó brindar detalles sobre el avance de la causa por encontrarse bajo investigación, aunque resaltó el compromiso de los funcionarios judiciales y policiales que participaron del procedimiento.

“Quería destacar y agradecer el compromiso, el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento, así como también de mi equipo de trabajo”, expresó.

La magistrada recordó que el Juzgado Federal de Concordia se encuentra de turno los 365 días del año y valoró el profesionalismo con el que se actuó desde el primer momento.

Ramponi confirmó que ya se dispusieron múltiples medidas probatorias y recordó que el narcotráfico constituye un delito complejo vinculado a organizaciones criminales que requieren herramientas investigativas específicas.

Asimismo, informó que los dos primeros detenidos fueron indagados el sábado y que existe un tercer detenido, quien prestó declaración el domingo. Todos permanecen alojados en Paraná.

González: “Se evitaron 810.000 dosis que podían llegar a nuestros jóvenes”

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, remarcó el valor del trabajo realizado por los efectivos que participaron del operativo y destacó la dimensión del secuestro.

“Cuando llegamos al lugar y tomamos conocimiento de lo ocurrido, ya se había dispuesto un operativo cerrojo que permitió neutralizar a los sospechosos y recuperar los bolsos, la droga, el arma y los teléfonos celulares”, indicó.

González contó que dialogó con los dos policías que protagonizaron el procedimiento y destacó la emoción con la que vivieron el operativo. “Con lágrimas en los ojos me dijeron que no podían expresar lo que sentían. Eso refleja que este trabajo se hace con pasión”, afirmó.

El jefe policial sostuvo que el procedimiento es resultado de la capacitación y de los recursos incorporados durante los últimos años para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, dimensionó el impacto del secuestro al señalar que la cocaína incautada equivale a unas 810.000 dosis. “Eso es lo que debemos destacar. Se evitó que una enorme cantidad de droga llegara a nuestros jóvenes y a nuestras comunidades”, concluyó.