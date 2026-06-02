Fútbol: horarios confirmados para los últimos amistosos de Argentina

Argentina ya tiene confirmado los horarios para los últimos amistosos antes del debut en el Mundial 2026.

La selección argentina ya conoce los horarios de lo que serán los amistosos frente a Honduras e Islandia, sus dos últimos partidos antes del comienzo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera parada será contra el elenco centroamericano, encuentro a disputarse en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M) este sábado, desde las 21 (hora argentina). Se trata de un recinto para 102.733 espectadores sentados, uno de los más grandes en todos los Estados Unidos.

El cierre será solo tres días más tarde, al enfrentarse al combinado nórdico en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama). El juego tendrá lugar el martes próximo, a las 22 (de Argentina) y será la última prueba previo al estreno en la Copa del Mundo, programado para el martes 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium.