Los Tipitos regresan este sábado a Paraná con un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera

Los Tipitos, este sábado a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Los Tipitos volverá a reencontrarse con el público paranaense el próximo sábado 6 de junio. El grupo se presentará a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, donde ofrecerá un espectáculo que combinará canciones emblemáticas de su trayectoria con composiciones de sus trabajos más recientes.

Con una carrera que supera las dos décadas, la formación se consolidó como uno de los nombres más reconocidos del rock argentino, construyendo un repertorio que logró trascender generaciones y mantenerse vigente en escenarios de todo el país.

Durante la presentación, el público podrá volver a escuchar algunos de los temas más representativos de la banda, entre ellos "Campanas en la noche", "Brujería" y "Silencio", canciones que forman parte del cancionero popular del rock nacional y continúan siendo infaltables en cada uno de sus recitales.

A lo largo de los años, Los Tipitos desarrollaron un estilo propio en el que conviven melodías de impronta pop, guitarras rockeras y letras que abordan emociones, vínculos e historias cotidianas. Esa combinación les permitió construir una identidad reconocible y sostener una relación cercana con su audiencia.

El regreso a Paraná se enmarca en una serie de presentaciones que la banda viene realizando por distintos puntos del país, reafirmando la vigencia de un proyecto musical que continúa sumando público y renovando su propuesta artística.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Gradatickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero, en 25 de Junio 60. Además, se ofrecen planes de financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.