"El muerto que baila" vuelve con doble función a Casa Boulevard

El teatro, la danza y el clown se encuentran este viernes y sábado en Ituzaingó 80.

Las compañías teatrales independientes Teastral y De lo Urgente llevarán a escena el espectáculo "El muerto que baila" este viernes 5 y sábado 6 de junio a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, ubicada en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. Se trata de una propuesta que combina elementos del teatro, la danza y la técnica del clown para narrar una historia centrada en las pasiones humanas y las tradiciones populares, bajo la dirección general de Ezequiel Caridad.

Estas funciones buscan brindar al público local una puesta en escena que aborda el cruce de géneros artísticos y el rescate de la estética del carnaval y los bailes de época, que permiten la confluencia de diferentes lenguajes escénicos en un espacio recuperado por la cultura autogestionada.

Desde las compañías, adelantan que la trama de la obra "se sitúa en un contexto de celebraciones populares, donde el carnaval, las guirnaldas y el sonido del fuelle y el guitarrón marcan el ritmo de las interacciones sociales". A través de lo festivo comienza a desentramarse un relato que transita por el amor, la juerga, la traición y los vínculos que se generan entre personajes de distintas procedencias.

El elenco que lleva adelante esta propuesta está conformado por Constanza Sampietro, Nahuel Valiente y Gustavo Bendersky, actores que ya poseen una larga trayectoria en el ámbito del teatro independiente de la región.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que el costo en puerta será de $12.000. Para reservas, comunicarse al 3434 657010.