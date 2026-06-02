Troncoso se refirió a la situación política de Concordia y pidió “humildad” al intendente Azcué

El ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Manuel Troncoso, fue entrevistado este lunes por Oíd Mortales Radio (de El Entre Ríos). El conflicto en Granja Tres Arroyos, los alcances de la reforma previsional, las PASO y el desdoblamiento de las elecciones en 2027, el escenario político particular de Concordia junto a algunas recomendaciones para la gestión de Francisco Azcué, más un adelanto de lo que será el programa de empleo joven “Entrenados”, fueron ejes del diálogo.

Troncoso valoró la gestión de Francisco Azcué en Concordia, porque –dijo- ha realizado "transformaciones muy importantes" en la ciudad. En ese contexto, calificó como "legítimo y loable" que busque la reelección.

Pero a renglón seguido, el ministro y dirigente del MID no se privó de transmitir algunas sugerencias al intendente. Explícitamente, le recomendó “humildad” para reconstruir el frente político que lo llevó al poder en 2023.

Según el ministro, se requiere "humildad desde la Municipalidad" para que todos los sectores se sientan escuchados y se sientan parte del proyecto municipal, porque “el proyecto colectivo es superior a las individualidades”, remarcó.

Para lograr este rearmado político, Troncoso señaló los siguientes puntos clave:

Mirada de grandeza: Es necesario tener una actitud receptiva para contener y sostener a todos los sectores.

Recuperar a los alejados: Sugirió ir a buscar "puerta por puerta" a aquellos que se alejaron por enojos o rencores para que vuelvan a sentirse parte.

Reconocimiento de la coalición original: Recordó que el triunfo de 2023 fue posible gracias a una construcción frentista que incluyó al MID, al PRO, a sectores vecinalistas como el de Eduardo Cristina e incluso a una gran parte del voto peronista.

Troncoso concluyó que es fundamental sentar a todos los espacios en la mesa nuevamente para evitar que la ciudad regrese a la situación de estancamiento previa.

El ministro valoró que el peso de la gestión hace que el oficialismo en ocasiones descuide los armados políticos. "Cuando tenés la gestión, tenés precisamente los resortes del municipio, del estado, pero lo que te falta es tiempo para hacer política, porque tenés que gestionar. Yo creo que acá lo que pasó es un poco eso. Me parece que lo que hay que intentar hacer y reconstruir es precisamente este frente, que todos se sientan parte de este frente, y entender que el proyecto es superior a las partes, ¿no? Para eso necesitamos humildad desde la municipalidad para que todos se sienten en la mesa, todos sean escuchados y todos se sientan parte de este proyecto municipal. Y nosotros, desde ya, desde el Ministerio de Gobierno y como ministro y como militante, obviamente, voy a estar ayudando a que eso suceda. Y después, bueno, que todos los militantes y todos los espacios y partidos políticos quieran y se sientan parte de esta mesa".

El voto peronista

De manera categórica, el Ministro de Gobierno y Trabajo explicitó una especial ponderación de la gravitación del voto peronista en Concordia. “Nosotros ganamos con gran parte de voto peronista”, disparó.

Es "absolutamente" así y agregó que "el que te diga lo contrario es un necio", cuando se le preguntó si el triunfo de 2023 se logró gracias a votos que provinieron del peronismo.

Recordó que el armado político de 2023 se basó en una "construcción frentista" heterogénea, que incluyó múltiples componentes ideológicos y partidarios, siendo el sector peronista una pieza clave junto al MID, el PRO y sectores vecinalistas.

Partiendo de la premisa de que ese voto peronista fue fundamental para ganar, el ministro insistió en que se debe tener una mirada de grandeza y humildad para "contener, sostener y hacer sentir parte" a todos esos sectores del proyecto municipal, incluso yendo a buscar a aquellos que se hayan alejado.

El papel de Eduardo Cristina

Al ser consultado sobre la aparente intención de Eduardo Cristina –titular de la CODESAL y, por ende, funcionario provincial- de competir por la intendencia de Concordia desde un espacio vecinalista propio, Troncoso enfatizó que el objetivo debe ser reconstruir el frente donde todos se sientan parte.

Fue en ese contexto en el que remarcó la necesidad de cultivar la "humildad" y la "mirada de grandeza" necesarias para sentar a todos a la mesa.

Troncoso consideró fundamental ir a buscar a aquellos que se hayan alejado por enojos o rencores, para que vuelvan a sentirse parte del proyecto municipal.

La Reforma previsional y la preocupación de los jueces

Ante una consulta específica respecto de futuros planteos de inconstitucionalidad de la reforma previsional en caso de ser aprobada, el Ministro Manuel Troncoso admitió que el Poder Judicial debería recurrir a conjueces, considerando que los magistrados titulares son aportantes a la Caja de Jubilaciones, por lo que tienen un interés directo en la cuestión.

Según Manuel Troncoso, el proyecto de reforma que hoy se debate en el Senado se basa en tres ejes fundamentales que garantizan su constitucionalidad: El 82% móvil, que –dijo- “se mantiene intacto como carácter fundamental del sistema”; la Soberanía de la Caja de Jubilaciones, expresada en la autonomía de la institución y la “solidaridad del sistema”, que según Troncoso está preservado.

El ministro aseguró que el proyecto es fruto de un consenso con la mayoría de los gremios, quienes coincidieron en el diagnóstico de crisis, y que se incorporaron numerosos aportes de estos sectores antes de enviar la ley al Senado.

Respecto a la opinión de los jueces, algunos de los cuales han hecho pública su preocupación sobre la constitucionalidad de la reforma, Troncoso reveló que la Asociación de Magistrados solicitó una reunión con el gobernador para tratar el tema, y también se programó un encuentro con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia para explicarles los alcances del proyecto.

Granja Tres Arroyos

Al ser consultado sobre el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, el ministro expresó su preocupación, a la vez que consideró que se trata de un problema particular y no de una crisis del sector avícola regional. Según Troncoso, la empresa acarrea problemas desde hace varios años que son puntuales de la firma.

Ante el padecimiento de los trabajadores, el Ministerio de Desarrollo Humano –precisó Troncoso- está interviniendo mediante la entrega de alimentos para asistir a las familias afectadas, mientras que el gobierno provincial decidió no cortar el suministro eléctrico ni ejecutar la deuda considerable que Tres Arroyos mantiene con Enersa, con el objetivo de no profundizar el daño a la firma y proteger los puestos de trabajo existentes.

Adelantó que se ha programado una reunión entre el gobernador, el ministro de Desarrollo Económico y el propio Troncoso con los directivos de la empresa, para que estos transmitan sus planes inmediatos y respecto del futuro de la planta.

Troncoso enfatizó que, aunque es un conflicto entre privados, el Estado provincial está haciendo “todo lo posible” para encontrar un camino que permita a la empresa volver a funcionar y ponerse al día con los pagos.

Se viene “Entrenados”

El programa Entrenados es una iniciativa diseñada por el gobierno provincial para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral, basándose en estudios previos realizados junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER sobre el empleo joven y el trabajo de plataformas, explicó el Ministro Manuel Troncoso.

Según detalló, el programa buscará fomentar el empleo a través de mecanismos tales como la “capacitación in situ”, directamente en el lugar de trabajo, permitiendo que el joven adquiera herramientas reales y específicas para el desempeño laboral, y una “asignación de dinero” para abonar la capacitación por el tiempo que dure el entrenamiento.

Troncoso adelantó que una primera fase de “Entrenados” consistirá en el entrenamiento propiamente dicho para brindar facilidades de acceso. Se estima comenzar con un primer grupo de 500 jóvenes.

En una segunda base, se abordará la inserción formal de estos jóvenes ya entrenados en el mercado de trabajo.

El ministro valoró que el programa ha sido diseñado a partir de una complementación público-privada, en conjunto con la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Troncoso definió a "Entrenados" como un paso previo y preparatorio que busca dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para que la transición hacia su primer empleo registrado sea más efectiva.