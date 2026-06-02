Básquet: se confirmaron las fechas de las series de playoffs de la Liga Federal

Recreativo es uno de los equipos de la APB que formará parte de los playoffs de la Liga Federal de Básquet.

Tras concluir la primera fase y luego de confirmarse los puestos logrados por los equipos en la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet, se confirmó que el próximo lunes 8 de junio se pondrán en marcha los duelos de playoffs.

El primer choque se jugará en cancha del equipo peor clasificado, mientras que la revancha y un hipotético tercer juego se disputará en cancha del equipo con ventaja deportiva.

Los tres clasificados en esta instancia se sumarán a Urquiza de Santa Elena para luego enfrentara los equipos clasificados de la Zona B de la Conferencia Litoral.

El programa de partidos

PRIMER JUEGO

(8 de junio)

A las 21, Quique Club– Rivadavia Juniors

A las 21, Gimnasia de Santa Fe-Recreativo

A las 21.30: La Armonía-Sionista

SEGUNDO JUEGO

(12 de junio)

A las 21, Rivadavia Juniors-Quique Club

A las 21, Recreativo-Gimnasia de Santa Fe

A las 21.30, Sionista-La Armonía

TERCER JUEGO (Si es necesario)

(13 de junio)

A la 21, Rivadavia Juniors-Quique Club

A la 21, Recreativo-Gimnasia de Santa Fe

A las 21.30, Sionista-La Armonía