El artista santafesino Roberto Fernández exhibirá sus obras en Sala Expandida de la Casa de la Cultura

Roberto Fernández expondrá "Rostros actuales del África" y "Acuarelas de la Arquitectura de Paraná y Santa Fe del 1900", en Sala Expandida de la Casa de la Cultura.

El artista visual santafesino Roberto Fernández presentará una nueva muestra en Sala Expandida, de la Casa de la Cultura, en 9 de Julio y Carbó de Paraná, donde expondrá trabajos realizados en acuarela y pastel, además de ofrecer una instancia de pintura en vivo para el público asistente. La inauguración será el jueves 4 de junio a las 20, con acceso libre y gratuito.

La exposición estará integrada por dos series que reflejan distintas búsquedas estéticas del artista. Por un lado, Acuarelas de la Arquitectura de Paraná y Santa Fe del 1900, una colección que recupera edificios y espacios urbanos vinculados al patrimonio arquitectónico de ambas ciudades. Por otro, Rostros actuales del África, una serie centrada en la figura humana y en la expresividad de los retratos.

Fernández desarrolla una obra que transita entre la acuarela y el pastel, técnicas que utiliza para explorar tanto la arquitectura histórica como los gestos y rasgos humanos. Uno de los rasgos distintivos de su trabajo es la importancia que concede a los espacios vacíos dentro de la composición, una decisión que busca invitar al espectador a completar la imagen desde su propia percepción.

Fernández pintará en vivo en la inauguración de la muestra.

Según plantea el artista, la sugerencia visual ocupa un lugar central en sus creaciones, donde las formas emergen a partir de atmósferas de color, brumas y tonalidades que evitan la definición rígida y favorecen una experiencia más abierta de contemplación.

Su formación artística estuvo influenciada por referentes como Turner, Rembrandt y Caroline Deane, y se profundizó junto al artista Álvaro Gatti. En sus producciones más recientes, Fernández ha puesto especial atención en la representación de rostros africanos, una temática que ocupa un lugar destacado dentro de la muestra.

A lo largo de su trayectoria, participó de exposiciones en distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Su trabajo propone un diálogo entre la memoria arquitectónica, el movimiento y las escenas cotidianas, utilizando el color como principal herramienta expresiva.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita desde el jueves 4 de junio en Sala Expandida, y estará disponible hasta el 25 de junio.