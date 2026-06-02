A 50 años del golpe, Pueblo Liebig propone pensar la memoria desde el arte

El colectivo cultural Se levanta el viento pondrá en marcha este mes de junio el ciclo Sentidos para la memoria, una iniciativa que busca reflexionar sobre el pasado reciente de la Argentina a través de las artes escénicas y el encuentro comunitario en la localidad de Pueblo Liebig, en el Departamento Colón. Las actividades se extenderán hasta el mes de agosto y cuentan con la colaboración de la Biblioteca Popular Fábrica Colón y el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier). Estas actividades buscan desmarcar la reflexión histórica de las fechas tradicionales de conmemoración para crear un espacio de debate sostenido.

La apertura del cronograma tendrá lugar este fin de semana con la presencia de la titiritera Margarita Fioriti, quien llegará a la zona para compartir sus saberes y producciones con el público local. El primer encuentro está programado para el viernes 5 de junio, a las 9:30, continuando con una segunda jornada el domingo 7, de 15 a 17, donde se desarrollarán tanto funciones de teatro de títeres como instancias de taller para diferentes edades.

Para complementar estas actividades, la producción organizó sus habituales bicicleteadas coordinadas por Carolina Joannas Rodríguez, una modalidad que permite vincular el desplazamiento por el territorio con la experiencia artística.

El proyecto Sentidos para la memoria surge en un contexto significativo, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en el país.

A lo largo de los tres meses que durará la propuesta, se espera que diferentes referentes de las artes escénicas de la provincia y la región se sumen a este camino de reflexión histórica.