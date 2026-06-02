Entre vuelos y viáticos, Milei gastó $1.400 millones en giras internacionales durante 2026

Los gustos hay que dárselos en vida. Asunción, Davos, Miami, Nueva York, Valparaíso, Madrid, Budapest, Jerusalén y Los Ángeles, en ese orden, fueron los destinos elegidos este año por Javier Milei para seguir adosando millas a su fenómeno barrial. El ítem “viajes y viáticos” del Presidente y su gabinete es uno de los pocos que se salvó de la motosierra: ya se gastaron este año por lo menos $1.400 millones de pesos en las distintas giras alrededor del mundo. El número surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Página/12 y abarca fundamentalmente el costo en combustible de los vuelos del avión presidencial. Las erogaciones de las arcas públicas en materia de hospedaje de las comitivas completas sigue en sombras: el Gobierno sólo ofrece datos parciales. La mayoría de los viajes, además, no sirvieron para que Milei concrete reuniones bilaterales con sus pares de los países visitados, que fueron muy pocas, ni para que concretara una agenda de Estado; más bien aprovechó para recibir premios, dar conferencias, prestarse al lobby empresario y rodearse junto a otros aliados de Donald Trump. El monto triplica, además, al que Manuel Adorni había reconocido en su último informe de gestión ante el Congreso.

La Secretaría General de la Presidencia, encargada de organizar las giras, contestó parcialmente al requerimiento de este diario sobre los costos de combustible del avión presidencial (donde se va el grueso de los gastos), y las facturas de las reservas de hotel para las distintas comitivas. Como suele suceder, hubo datos que se omitieron o se manipularon de manera deliberada --por ejemplo, con la cantidad de funcionarios que viajaron a Miami y Nueva York en marzo, la gira más polémica de este año--; pero en el informe figuran igualmente precisiones que hasta ahora el Gobierno no había dado a conocer:

*En las ocho giras informadas (fuera de los documentos quedó el último vuelo a Los Ángeles, de principios de mayo) se gastó en combustible unos U$S676.015 en el exterior y $417.495.622 al cargar en el país. A tipo de cambio actual da un total de $1.384.197.830,73.

*Algunas de las giras más caras no tuvieron ninguna agenda a nivel gubernamental. La de cinco días por Estados Unidos, entre el 6 y el 11 de marzo, que incluyó el “Argentina Week”, costó USD 162.503 en combustible en el exterior y $71.672.702 en el país. La visita a España para participar del “Madrid Economic Forum 2026”, unos $USD 73.723,24 en el exterior, más otros $46.651.791,76 a nivel local. La última de las giras hasta ahora, a Los Ángeles de fines de mayo para dar una conferencia en el cuestionado Instituto Milken, rondó además los 200 mil dólares, si se la compara con el lo que ya había gastado en el mismo viaje en 2024, tal como reveló Página/12 en su momento.

*Al gasto en combustible hay que sumarle el de alojamiento. En lo que va del año, dice el Gobierno, se gastaron en total otros $29.499.421. Esa cuenta incluye, siempre según la Secretaría General de la Presidencia, los gastos en hoteles de las comitivas en Davos, Suiza; Miami y Nueva York, en EEUU; y Madrid, España. El resto fueron invitaciones “de cortesía” de los países anfitriones. El número real, por supuesto, es mucho mayor: los informes suelen solapar gastos de los ministros, custodios, protocolo. Y a veces, también, familiares. El jefe de gabinete puede dar fe.

Adorni, flojo de papeles

La suma total excede por mucho lo que Adorni informó en su reporte ante las consultas de los diputados durante su último informe de gestión. Allí, dijo que el total de gastos en viajes presidenciales había sido de poco más de $437 millones entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Ante la consulta de cuánto había gastado el Estado en los viajes, el jefe de gabinete se limitó a contestar sólo por el alojamiento, ocultando deliberadamente el costo del combustible.

Además, en algunos casos informó el gasto en hoteles de manera incompleta. Por ejemplo, dijo que la gira a Madrid en marzo costó sólo $15.325.162,36, pero según pudo saber este diario, ese fue el valor de una sola habitación, la del propio Milei. A la cuenta le faltó el costo del alojamiento Canciller Pablo Quirno, sin contar el combustible de los aviones. Lo mismo sucedió con el costo de los alojamientos en la Torre de Trump en Miami (el Gobierno sólo informa de la habitación de Milei, no del resto de la comitiva) y en el lujoso The Lanham de Nueva York, donde también se alojó Bettina. La cuenta que presentó Adorni para toda la comitiva de aquél viaje es de $85.667.704, casi un chiste: sólo las habitaciones de Milei y su hermana Karina superaron los $100 millones. Como siempre, Adorni estuvo flojo de papeles.

Los $1400 gastados en total representan un tercio del presupuesto vigente para viáticos en lo que queda del año. Tal como había adelantado este diario, Milei se duplicó la cantidad de plata necesaria para viajar, que pasó de los $2.531 ejecutados en 2025 a los $4.112 millones que se proyectaba gastar este año. El hachazo de Caputo de mediados de abril al gasto público redujo ese monto en $1.000 millones.

En resumen, según los documentos a los que accedió este diario, las giras de Milei este año fueron a:

*Asunción, Paraguay. Por un sólo día, el 17 de enero, para la firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Uno de los pocos viajes con una agenda institucional concreta. El vuelo del ARG 01 costó $15.735.489, y el hospedaje de la comitiva poco más de $1,5 millones.

*Davos, Suiza. Del 20 al 23 de enero de 2026. Para el foro económico mundial que lleva el nombre de la ciudad. Costó $214.790.422 solo en el vuelo y Milei y Karina ocuparon una “Superior Double” en el Steigenberger Grandhotel Belvédere, que pagaron USD 5594,75 cada una; Luis “Toto” Caputo optó por una “Single” de USD 2288,76. El Gobierno no informó los gastos de Quirno ni de Federico Sturzenegger.

*Washington, EEUU. Del 18 al 29 de febrero. Milei participó de la sesión inaugural de la Junta de la Paz (o Consejo de la Paz) y tuvo un careo tras bambalinas con Trump. El viaje costó $149.762.559. El Gobierno moitió entregar más información.

*Miami, EEUU. Los días 6 y 7 de marzo de 2026. Viajaron Milei y Karina, Adorni y Quirno. Aquí aparece la primera mención a Bettina. “Invitada al vuelo presidencial (solo ida)”, aclara Presidencia. El motivo del viaje fue la participación en la cumbre “Escudos de las Américas”, para intercambiar métodos de los Estados para perseguir migrantes. Se alojaron en el Hotel Trump National Doral, a

*Nueva York, EEUU. Del 7 al 10 de marzo de 2026. Misma comitiva. Aquí comenzó la barranca abajo de Adorni, gracias a la fotografía in fraganti de Angeletti paseando por la tumba del Rebe de Lubavitch. El gabinete ampliado participó del “Argentina Week” que vio nacer el mote de “Don Chatarrin” para Paolo Rocca. Se hospedaron en el Hotel The Langham. Milei y Karina pagaron USD 3,277 por sus habitaciones. La pregunta aquí es: ¿y Adorni cuánto pagó? Él mismo dijo que puso de su bolsillo los viáticos y hospedaje de su mujer.

*Santiago de Chile y Valparaíso. Los días 10 y 11 de marzo. Milei, su hermana y Quirno. Estuvieron para la asunción de José Antonio Kast, otro de los viajes justificados. Se alojaron en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile, que pagó la cuenta.

(El costo de los vuelos a los tres destinos se computaron como uno sólo y fue de $304.052.292)

*Madrid, España. 13 y 14 de marzo. Sin respiro. Esta vez, sin Karina. Milei disertó en el “Madrid Economic Forum 2026”, de sus amigos de la ultraderecha local. El vuelo salió $152.076.024. Presidente y comitiva se hospedaron en el Hotel Hyatt Regency Hesperia (la habitación del Presidente fue una “Regency Suite”). El costo: 1.160 euros.

*Budapest, Hungría. Del 20 y 21 de marzo de 2026. El vuelo:$252.291.392. Fueron Milei y Quirno. El viaje sirvió para poco: hubo un apoyo electoral a Viktor Orbán, que perdería la presidencia. El propio Orban invitó el hotel.

*Jerusalén. En ocasión del aniversario 78 del Estado de Israel. Del 19 al 21 de abril de 2025. En esta ocasión, viajó también el ministro de Justicia, Juan Mahiques. Se alejaron en el Hotel Waldorf Astoria Jerusalem, cortesía de Benjamin Netanyahu. El vuelo costó $295.489.649

*Los Ángeles, EEUU. Milei participó en la controversial Conferencia Anual del Milken Institute en Los Ángeles. Aún no hay datos oficiales. El costo, a juzgar por viajes de años anteriores, no baja de los USD200 mil.

De acuerdo la cuenta que hace el sociólogo Pablo Salinas, Milei ya pasó 122 días fuera de la gestión por sus viajes. En total, la cuenta da 49 giras por 16 países desde diciembre de 2023. Según Salinas, ningún presidente de este siglo viajó tanto como él.

Born in the USA

La próxima gira, ya confirmada, será nuevamente por Estados Unidos. Está fechada para el 4 de julio, en consonancia con los festejos por la independencia del país del norte, a los que Milei fue invitado por Trump. El viaje marcará su visita número 18 a EEUU en dos años y medio de mandato, todo un récord. Ni Córdoba, la provincia que más visitó en Argentina, se le acerca: fue solo ocho veces, la mayoría en campaña. Hay 9 provincias que Milei ni siquiera pisó: Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Luis. Cerca de Milei dicen que “no hay agenda” aún, pero circuló que se quedaría también para el mundial. ¿Regresará a tiempo para la celebración de la independencia argentina?