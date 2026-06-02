Reforma política: ante la falta de acuerdo, el Gobierno no descarta negociar unas PASO optativas

En Casa Rosada están trabajando en alternativas para lograr conseguir los votos para el proyecto que entró por el Senado. Los aliados piden una discusión integral de la iniciativa.

El Gobierno se fijó como una de sus prioridades para este mes la aprobación en el Congreso de la reforma política, pero ante la falta de acuerdo con el resto de los bloques, incluidos los aliados, abrió la posibilidad de negociar que las primarias, en lugar de eliminarse por completo, sean optativas y solo para aquellos frentes que tengan que dirimir sus internas.

La discusión comenzó semanas atrás, cuando la mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para fijar la hoja de ruta legislativa de cara a junio y se remarcó la necesidad de impulsar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que empiece el Mundial de Fútbol, ya que se prevé que la actividad parlamentaria será menos intensa durante ese periodo.

De esos encuentros participaron, como es habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En aquellas oportunidades, la hermana del mandatario nacional remarcó la importancia de que se eliminen definitivamente las PASO, al argumentar que son un gasto innecesario por parte del Estado y no tienen buena imagen en la sociedad.

El Poder Ejecutivo ya dio esta discusión a finales del 2024, pero con una minoría mucho más marcada en el recinto, durante las sesiones extraordinarias del año pasado solamente pudo conseguir que se suspendieran por única vez.

Patricia Bullrich lleva adelante las primeras negociaciones por este proyecto, que ingresó por el Senado.

Ahora, la cúpula libertaria estaba decidida a ir a fondo para derogarlas, a pesar que desde el inicio la senadora Bullrich advirtió que no contaban con los votos necesarios como para eso, y que insistir podía hacer peligrar todo el texto.

Incluso los espacios más cercanos al oficialismo, como el PRO y una parte del radicalismo, insisten con que las primarias son un instrumento necesario para que la ciudadanía pueda participar de la selección de candidatos.

El primero de estos partidos, de hecho, impulsa una idea que fue elaborada tiempo atrás por María Eugenia Vidal y que es quitar la obligatoriedad en esta instancia, por lo que pasaría a ser optativo el voto.

“Es mucho más grande el debate que tenemos acá, no tiene que ver solamente con las PASO. Nosotros queremos revisar el sistema de financiamiento, el tiempo de propaganda en los medios de comunicación, queremos llevar adelante una discusión profunda del tema”, advirtió un referente de la fuerza política fundada por Mauricio Macri.

Ante esta situación, si bien todavía se mantiene la idea original de intentar ir por la eliminación total de las primarias, como siempre se planteó, ya no hay una postura completamente rígida sobre este asunto.

“Siempre hay lugar para discutir”, aclaró uno de los integrantes de la mesa política ante la consulta de Infobae respecto de si se podía conversar la opción de convertir a estos comicios en optativos, como piden los otros bloques.

De todas formas, hay sectores del oficialismo que continúan criticando esa alternativa, al entender que no soluciona el problema del gasto que conlleva el proceso, sino que solamente lo reduciría, en el mejor de los casos.

Además, este grupo señala que, si se establece que solamente compitan aquellos frentes que tengan internas, esto podría perjudicar a la democracia, ya que el votante de un espacio podría involucrarse en los conflictos de su adversario para beneficiar al candidato que más le convenga enfrentar.

Por lo pronto, Bullrich se concentra en la sesión que tendrá esta semana, en la que buscará la media sanción para el pago de la deuda a los holdouts y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, así como también -posiblemente- tratar los pliegos judiciales.

Santilli lleva adelante las negociaciones con los gobernadores.

El jueves pasado, la senadora se reunió en el Congreso con Santilli para preparar este debate y analizar los caminos para el resto de los temas que están en agenda, fundamentalmente la reforma política.

En paralelo, “El Colo” empezó a recibir a gobernadores en su despacho para conversar sobre las reformas en carpeta y, además, tiene previsto retomar los viajes a las provincias en los próximos días.

“Diego está trabajando dentro del Gobierno junto con Martín Menem y Patricia Bullrich en distintos temas vinculados a la reforma electoral, que hoy pasó a ser una de las principales prioridades del Gobierno, con el objetivo de intentar sancionarla durante junio”, indicaron en el entorno del ministro.

En este sentido, remarcan que “la idea es seguir con un raid de recorridas y reuniones, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, para continuar construyendo consensos alrededor de esta iniciativa”.

“El objetivo es seguir sumando apoyos y avanzar en las negociaciones necesarias para lograr la aprobación de la reforma”, resumen cerca del funcionario.