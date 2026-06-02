Tati Grandolio y Valentín Cosso, litoral en guitarra y acordeón celebran el primer año con videoclips y show

El dúo de acordeón y guitarra, celebra un año de experimentación musical con el lanzamiento de una serie de videoclips que recorren composiciones propias y homenajean a referentes de la música del litoral. Además se presentarán el domingo 7 de junio, en Paraná.

Los músicos Tati Grandolio (Victoria) y Valentín Cosso (Gualeguay) entregan su acordeón y guitarra a las músicas más representativas de nuestro litoral. Ambos, con una larga trayectoria en el género, hace un año vienen trabajando en un repertorio donde resuenan chamamé, rasguido doble, polca, entre otros.

Durante el 2025 se presentaron en diversos escenarios de la provincia y la región. A fines de ese año, fueron seleccionados en la Convocatoria de Fomento del Instituto Nacional de la Música (Inamu), con la cual realizaron una serie de videoclips, que fueron filmados en Paraná, en marzo de este año. "Si bien venimos compartiendo la música de nuestro litoral hace un tiempo más extenso, hace un año nos propusimos darle forma al Dúo y estos videos vienen para afianzar ese trabajo", detalla Valentín Cosso.

“El repertorio de alguna manera refleja nuestro recorrido con la música del litoral, nuestra relación con la raíz y las obras de referentes del género, por otro lado este proyecto también genera un espacio para compartir nuevas composiciones en donde la búsqueda y la intención es la de aportar nuestra mirada a esta música”, nos comparte por su lado Grandolio.

Con el Estibador del icónico acordeonista, Raúl Barboza, darán inicio a esta serie de estrenos, que será el 3 de junio a través de sus canales de YouTube: Valentín Cosso, Tati Grandolio. Además, el domingo 7 de junio se presentarán en Paraná, en La Parrillita (Laurencena 389) a las 13.30.

Este material fue filmado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, de la mano del músico y realizador audiovisual Yamil Isaac.