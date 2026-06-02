Fuerte caída en el mercado automotor: los patentamientos de 0KM retrocedieron 25,6% en mayo

La venta de vehículos 0KM volvió a mostrar una fuerte contracción en mayo. El último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) detalló que durante el mes se patentaron 41.921 unidades, lo que representó una caída del 25,6% interanual frente a las 56.319 registradas en el mismo período de 2025.

El retroceso también se reflejó en la comparación mensual, ya que contra las 47.730 unidades de abril los patentamientos bajaron 12,2%. Con estos datos, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó las 247.187 unidades, un 9,7% menos que en igual período de 2025.

La baja afectó a todas las categorías del mercado. En el segmento de autos se patentaron 27.881 unidades, sufriendo una caída interanual del 26% y una baja mensual del 13%. Por su parte, los comerciales livianos registraron 11.329 unidades, con una contracción del 26,7% interanual y un descenso del 9% versus abril, publicó BaeNegocios.

En tanto, los comerciales pesados patentaron 1.771 unidades, ubicándose un 14,5% menos que un año atrás y un 13,1% por debajo de las cifras de abril.

El comportamiento de las marcas lideres

Toyota encabezó el ranking mensual con 5.760 unidades patentadas entre los vehículos livianos, alcanzando una participación del 14,7%. A pesar del liderazgo, la automotriz de origen japonés registró una baja del 38,8% interanual y arrastra una caída del 28,7% en lo que va del año.

El segundo lugar quedó para Volkswagen con 4.954 unidades y una cuota del 12,6%, registrando un retroceso interanual del 43,2%. El top cinco mensual lo completaron Fiat con 4.607 patentamientos, seguida por Ford con 4.030 y Chevrolet con 3.438 unidades.

En el desglose del acumulado anual de los primeros cinco meses, los autos particulares sumaron 166.695 unidades (baja del 8,7%), los comerciales livianos llegaron a 66.120 unidades (caída del 13,9%) y los comerciales pesados alcanzaron 9.142 unidades (un 4,5% menos). Dentro de las principales marcas, Ford y Chevrolet fueron las únicas que crecieron en el acumulado de 2026, mostrando un avance del 8,7% y 8,5% respectivamente frente al mismo período del año pasado.

Por modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse al tope del mercado con 2.309 unidades patentadas en mayo, a pesar de registrar una caída del 18,1% interanual y una baja acumulada del 16,2% en los primeros cinco meses.

El segundo lugar fue para la Ford Ranger con 1.672 unidades, seguida por el Fiat Cronos con 1.627. El modelo de producción nacional de Fiat evidenció un retroceso marcado al bajar 48,6% contra mayo de 2025 y acumular una contracción del 35,4% en el año. El cuarto y quinto puesto fueron para la Ford Territory con 1.589 unidades y el Peugeot 208 con 1.279.

La Ford Territory se consolidó como una de las excepciones alcistas dentro de los primeros puestos del mercado. El modelo de la marca del óvalo creció un 54,9% interanual en mayo y ya acumula una suba del 59,5% en lo que va de 2026.

Desempeño geográfico e impacto eléctrico

En el análisis por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires lideró las operaciones con 11.442 unidades, marcando una baja del 26,9% interanual. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó segunda con 8.460 vehículos y una caída del 12,6% frente a mayo del año pasado. El tercer puesto correspondió a Córdoba con 4.531 unidades, seguida por Santa Fe con 3.921 y Mendoza con 1.782 vehículos. Todas las plazas principales cerraron en terreno negativo.

A contramano de la tendencia general, el segmento de vehículos 100% eléctricos mostró una fuerte expansión al patentar 647 unidades en mayo, frente a las 91 registradas en el mismo mes de 2025, lo que significó un salto del 611%. La marca dominante del sector eléctrico fue BYD con 485 unidades y un 75% de participación. Por modelos, el BYD Dolphin Mini lideró el segmento con 396 patentamientos, escoltado por el BYD Yuan Pro con 89 unidades.