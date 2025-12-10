El cuarteto fue declarado Patrimonio de la Humanidad

El cuarteto, género emblemático de la cultura popular de Córdoba, fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), durante su vigésima sesión celebrada en Nueva Delhi, India, este martes.

La premiación examinó las candidaturas de 68 elementos presentadas por 78 estados. La distinción pone al cuarteto en una lista mundial que incluye ritmos nacionales como el tango porteño y el chamamé, pero también expresiones como el jazz, reggae, mariachi y flamenco, entre diversos géneros que lograron trascender universalmente.

De esta manera, el Cuarteto fue incluido dentro del listado de patrimonio cultural inmaterial, que contempla tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y habilidades que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad cultural.

Cómo se gestó el reconocimiento

El camino para que el “tunga tunga” alcanzara reconocimiento internacional se inició en 2020, impulsado por la Municipalidad de Córdoba, durante la intendencia de Martín Llaryora (actual gobernador de la provincia) y tuvo continuidad durante la actual gestión de Daniel Passerini, informaron desde la secretaría de prensa del Gobierno de Córdoba.

“Esto fue liderado por Martín Llaryora, quien tuvo una visión de 360 grados que abarcó la economía naranja, el turismo, la cultura, la recreación y la identidad de los territorios”, dijo Mariano Almada, ex secretario de Cultura de la Municipalidad y actual titular de Relaciones de la Comunidad y Culto.

“El reconocimiento no es solo un premio: es una celebración de lo que somos. De nuestra manera de vivir, de reírnos, de emocionarnos y de compartir. Porque en #Córdoba el cuarteto no se escucha: se siente. Se baila con el corazón.”, escribió en su cuenta de X Llaryora.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación, la subsecretaria de Patrimonio Cultural Liliana Barela expresó su satisfacción por el logro obtenido y precisó que con esta declaración del Cuarteto suman cuatro las manifestaciones argentinas incorporadas en el listado: el Tango junto con Uruguay, el Filete porteño y el Chamamé.

"Es un camino largo porque lleva mucho tiempo, pero exitoso al fin, que difunde una de nuestras manifestaciones hacia el exterior y promueve la curiosidad y el turismo", dijo Barela. "Estar en la lista significa estar conectados y en relación a esta cultura abierta de vincularnos con el mundo es una de las políticas que más favorece", agregó.

Fuente: Noticias Argentinas.