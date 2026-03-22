La icónica película de Disney + que todo el mundo tiene que ver al menos una vez en su vida

El catálogo de Disney + esconde algunas joyas que, incluso con el paso del tiempo, siguen enganchando desde el principio hasta el final. Algunas de estas películas incluso llegan a transformarse en referencias culturales que se siguen usando en conversaciones, redes y recomendaciones.

Entre esas propuestas, hay una producción que te deja ver dentro del mundo de la moda, mezclando humor y drama. Su vigencia se basa en sus icónicos personajes, interpretados por las principales figuras de Hollywood a día de hoy.

De qué trata El Diablo Viste a la Moda

La trama sigue a Andrea Sachs, una joven recién graduada que busca hacer una carrera en el periodismo. Sin demasiada experiencia en moda, consigue el puesto que todas quieren como asistente de una editora importante en una revista muy prestigiosa.

Su nueva jefa, Miranda Priestly, le impone reglas estrictas y un ritmo de trabajo muy exigente, tanto que a Andrea le cuesta adaptarse. Con el paso del tiempo, y con la ayuda de un compañero, empieza a cambiar su imagen y su actitud frente al trabajo.

Si bien ese proceso le trae beneficios en el trabajo, también genera consecuencias en su vida personal, afectando sus vínculos y haciendo que se cuestione hasta dónde está dispuesta a llegar para avanzar en su carrera.

Disney+: elenco de El Diablo Viste a la Moda

-Meryl Streep como Miranda Priestly

-Anne Hathaway como Andrea “Andy” Sachs

-Emily Blunt como Emily Charlton

-Stanley Tucci como Nigel Kipling

-Adrian Grenier como Nate Cooper

-Simon Baker como Christian Thompson

Fuente: Ámbito.