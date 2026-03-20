Las actividades del Festival Callejero por la Memoria se trasladan al próximo fin de semana

La Asociación Civil Barriletes informó a través de sus redes sociales la reprogramación de las actividades centrales de su sexto Festival Callejero por la Memoria, las cuales debían desarrollarse originalmente desde este viernes al domingo en su sede de calle Courreges 418. La decisión fue tomada por los integrantes de la organización tras constatar que el evento no contaba con las garantías de seguridad eléctrica necesarias para llevarse a cabo en la vía pública ante las alertas meteorológicas.

Desde la asociación manifestaron que esta determinación implica un gran esfuerzo logístico y administrativo, ya que deben reiniciar gestiones de coordinación y búsqueda de recursos que llevaron meses de trabajo previo, pero ratificaron que el compromiso con las consignas de Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo el eje que sostiene la realización del festival.

A pesar de este inconveniente técnico que afecta la jornada al aire libre, la programación audiovisual se mantiene firme para este sábado 21 de marzo a las 20. En dicha ocasión se proyectará el documental Resistenza, que aborda historias del exilio argentino en Roma y cuenta con la gestión del Cine Club Musidora. Los organizadores aclararon que, en caso de que se registren lluvias durante esa noche, la función no se suspenderá sino que mudará su locación a la sala de Saltimbanquis, situada en calle Feliciano 546.

El festival callejero propiamente dicho, que concentra la mayor cantidad de propuestas simultáneas, fue trasladado finalmente para el sábado 28 de marzo a partir de las 18 frente a la sede de la asociación. Para esa tarde se espera una feria editorial, muestras fotográficas, intervenciones artísticas y lecturas orientadas a las infancias, además de un set de video en vivo y diversas presentaciones de música local.

Por último, el cierre de este ciclo estará a cargo de la disciplina teatral el domingo 29 de marzo. A las 20 se presentará la obra "Como un león", una versión libre de un relato de Haroldo Conti que cuenta con la idea y actuación de Gustavo Bendersky, bajo la producción de Dos Ríos Compañía Orillera de Teatro.

El evento contará también con puestos de venta de comidas con opciones aptas para celíacos.

Los gestores de la institución expresaron que reprogramar una estructura de este tamaño conlleva riesgos importantes, pero apuestan al acompañamiento de los vecinos para sostener un espacio que consideran fundamental para la cultura independiente de la ciudad, solicitando a su vez mayor respeto por los procesos burocráticos que atraviesan los colectivos culturales.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.