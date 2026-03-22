Sarmiento venció a Aldosivi y se aleja del fondo de la tabla

Sarmiento de Junín ganó pese a tener un jugador menos durante más de una hora.

Este domingo por la tarde, la actividad por la 12ª fecha de la Zona B en la Liga Profesional comenzó en Junín. Allí, Sarmiento recibió a Aldosivi en un duelo que contó con el arbitraje de Bruno Amiconi, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

La primera ocasión del partido fue en los pies de Carlos Villalba, que aprovechó un pase hacia atrás de Diego Churín y sacó un potente remate que se fue pegado al poste derecho del arco defendido por Axel Werner.

En su siguiente ocasión, Sarmiento pudo llegar al gol en un tiro de esquina ejecutado por Cristian Zabala. El buen encontró el excelente anticipo de Agustín Seyral, que cabeceó cruzado buscando el poste derecho del arco de Werner, pero el balón acabó yéndose desviado.

Sarmiento tuvo un duro revés a los 34 minutos, cuando Diego Churín se excedió en la presión sobre la salida de Fernando Román. El atacante pisó el pie izquierdo del defensor y luego de la revisión del VAR Bruno Amiconi, que le había mostrado la amarilla, corrigió su decisión y lo expulsó.

Pese a tener uno menos, el equipo de Facundo Sava logró ponerse en ventaja. Fue a los 45 minutos, en una jugada que comenzó en un lateral impulsado desde el costado derecho y una serie de toques dentro del área que terminó con un remate suave de Jonatan Gómez que se desvió en Zabala y descolocó a Werner. Aunque inicialmente fue invalidado por offside, el VAR corrigió la decisión y significó el 1-0 parcial.

Ya en la segunda mitad del encuentro, Sarmiento siguió buscando el gol y tuvo una buena ocasión en un remate de cabeza de Junior Marabel, que buscó el costado izquierdo del arco defendido por Werner luego de un centro desde la derecha. Su disparo encontró una buena reacción del arquero, que despejó hacia un costado.

El Verde fue superior y tuvo premio sobre el final luego de una corajeada de Juan Insaurralde, que se metió dentro del área y recibió un roce que provocó su caída. El árbitro entendió que fue penal y de la ejecución se encargó Marabel. El remate del paraguayo fue bajo y contra el poste derecho para transformarse en el 2-0 definitivo a los 41 minutos.

Sarmiento se llevó la victoria y así llegó a los 13 puntos, con los que se ubica en la undécima posición de la Zona B. Aldosivi, por su parte, quedó con cinco unidades en el penúltimo lugar, aunque todavía debe su partido ante Argentinos Juniors.

En la próxima fecha, el Tiburón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un partido clave en la lucha por no descender; mientras que el Verde visitará a Barracas Central.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 2-0 Aldosivi.



Goles:

45’PT: Cristian Zabala.

41’ST: Junior Marabel -penal-.



Expulsado:

34’PT: Diego Churín (SAR).



Formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Manuel García, Agustín Seyral, Juan Insaurralde; Thiago Santamaría, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Nicolás Pasquini; Diego Churín, Jonatan Gómez; Junior Marabel.

DT: Facundo Sava.



Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román; Rodrigo González, Federico Gino, Franco Leys, Lucas Rodríguez; Agustín Palavecino, Junior Arias y Martín García.

DT: Facundo Oreja.



Cambios:

ET: ingresó Natanael Guzmán por Fernando Guzmán (ALD).

12’ST: ingresó Esteban Rolón por Federico Gino (ALD).

13’ST: ingresó Guillermo Enrique por Rodrigo González (ALD).

22’ST: ingresó Nicolás Cordero por Junior Arias (ALD).

26’ST: ingresó Santiago Salle por Jonatan Gómez (SAR).

31’ST: ingresó Alejandro Villarreal por Martín García (ALD).

32’ST: ingresó Julián Contrera por Cristian Zabala (SAR).

45’ST: ingresó Pablo Magnín por Junior Marabel (SAR).

45’ST: ingresó Facundo Alaggia por Carlos Villalba (SAR).

45’ST: ingresó Lucas Suárez por Nicolás Pasquini (SAR).



Amonestados:

2’ST: Federico Gino (ALD).

36’ST: Santiago Salle (SAR).

42’ST: Junior Marabel (SAR).

46’ST: Julián Contrera (SAR).

46’ST: Franco Leys (ALD).

49’ST: Esteban Rolón (ALD).



Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Eva Perón.

Video: Liga Profesional.