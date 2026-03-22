Patronato cortó la racha en Paraná: le ganó a Colegiales

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato recibió a Colegiales en el marco de la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro contó con el arbitraje de Yamil Possi.

Pobreza y eficacia

En el primer tiempo ambos equipos dispusieron una línea de cinco que, junto a las limitaciones que mostraron los intérpretes, atentó contra el desarrollo del juego. Casi no hubo ocasiones de riesgo en un partido que contó con cortes constantes y muy pocas asociaciones en posición de ataque.

En ese contexto Patronato tuvo las dos jugadas más claras. La primera fue con un balón largo jugado por el costado derecho para Renzo Reynaga que terminó en desborde y centro para el anticipo que no fue de Franco Soldano, ya que remató directamente afuera; y la segunda fue con un disparo de larga distancia de Marcos Enrique tras un rechazo del fondo visitante que terminó dando en el travesaño antes de irse afuera. Poco más.

Cuando se acababa la primera mitad y sin que el visitante pudiera hilvanar pases en la mitad de la cancha del anfitrión, Patronato encontró la jugada que le dio la ventaja. Un centro al área desde la derecha cayó en la posición de Facundo Heredia, que intentó superar a su rival con un sombrero y el balón dio en un brazo. Ante esto, el árbitro sancionó penal.

De la ejecución se encargó Reynaga, pese a que Fernando Evangelista tuvo el balón en sus brazos por algunos instantes. El remate del atacante fue al costado derecho y aunque Emilio Di Fulvio acertó el poste, el disparo fue elevado y no permitió la intervención del arquero. Gol y festejo para el Patrón a los 38.

Mejoró y pudo convertir más

Aunque en los primeros minutos del complemento Colegiales salió mejor y contó con buenas intervenciones del ingresado Enzo Trinidad en la recuperación y distribución, Patronato se encontró con el segundo gol.

Fue luego de un tiro de esquina jugado al área en el que Soldano ganó de arriba y la pelota le cayó a Federico Bravo. Desde el suelo el mediocampista definió a un costado de Di Fulvio y anotó el 2-0 parcial cuando iban siete minutos.

Con los dos goles de ventaja, el Patrón estuvo mucho más cómodo en el juego. Salvo alguna asociación de su rival como aquella que terminó con desborde por la derecha y un remate de Nicolás Toloza en soledad que se fue por encima del travesaño o algún envío al área en el que Alan Sosa controló sin problemas, hubo muy poco de qué preocuparse.

Incluso pudo liquidarlo con el tiro libre de Marcos Enrique que dio en el travesaño o el remate pocos minutos antes del propio Enrique tras un pase hacia atrás de Reynaga que se fue pegado al poste izquierdo. El local tuvo chances, pero no las aprovechó. Para su fortuna, tampoco tuvo que lamentarlas.

Fue victoria 2-0 para Patronato, que de esta manera llegó a los cinco puntos y está 13° en la tabla de posiciones de la Zona B. En su próxima presentación tendrá que recibir a Colón de Santa Fe, el domingo 29 de marzo desde las 16. Colegiales, último con tres unidades, jugará su próximo encuentro ante San Miguel.

-SÍNTESIS-

Patronato 2-0 Colegiales.



Goles:

38’PT: Renzo Reynaga -penal-.

7’ST: Federico Bravo.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Facundo Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Marcos Enrique, Federico Bravo, Agustín Araujo; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

DT: Rubén Forestello.



Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Emanuel Insúa, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro; Facundo Montiel, Federico Marín, Elías Ocampo; Lucio Castillo y Nicolás Toloza.

DT: Leonardo Fernández.



Cambios:

ET: ingresó Enzo Trinidad por Facundo Montiel (COL).

ET: ingresó Tomás Perri por Emanuel Insúa (COL).

20’ST: ingresó Lucas Juárez por Elías Ocampo (COL).

30’ST: ingresó Rodrigo Monserrat por Lucio Castillo (COL).

30’ST: ingresó Franco Zicarelli por Nicolás Toloza (COL).

31’ST: ingresó Hernán Rivero por Renzo Reynaga (PAT).

31’ST: ingresó Tomás Attis por Franco Soldano (PAT).

31’ST: ingresó Santiago Piccioni por Fernando Evangelista (PAT).

31’ST: ingresó Augusto Picco por Marcos Enrique (PAT).

34’ST: ingresó Brandon Cortés por Agustín Araujo (PAT).



Amonestados:

11’PT: Federico Bravo (PAT).

42’PT: Facundo Montiel (COL).

7’ST: Ezequiel Aguirre (COL).



Árbitro: Yamil Possi.



Estadio: Presbítero Grella.