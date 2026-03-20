Convocatoria abierta para que editoriales entrerrianas integren los stands en la Feria Internacional del Libro

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, inició este viernes 20 de marzo la convocatoria pública destinada a editoriales independientes de la provincia que deseen formar parte del stand oficial en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera virtual mediante un formulario de postulación online y permanecerá abierto hasta el viernes 27 de marzo inclusive. El objetivo de esta iniciativa es seleccionar proyectos editoriales locales para que puedan exhibir y comercializar sus producciones en el predio de La Rural, en Palermo, entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

La participación en este espacio institucional representa una instancia para que los sellos independientes de diferentes ciudades de la provincia logren visibilizar sus catálogos ante un público masivo. Además de la venta directa de ejemplares, la convocatoria contempla la posibilidad de que los seleccionados integren la programación de actividades culturales que se desarrollarán dentro del stand de Entre Ríos, lo que incluye presentaciones de libros, charlas con autores y encuentros. Desde el organismo provincial se subrayó que el sector editorial es "una pieza fundamental en la cadena de valor de las industrias culturales", y que la presencia en la feria porteña permite generar redes de contacto con otros actores del ecosistema del libro, tanto nacionales como internacionales.

Para postularse, los interesados deberán cumplir con el requisito de ser editoriales radicadas en territorio entrerriano y completar la información requerida en los plazos estipulados. El formulario de inscripción solicita datos técnicos sobre el catálogo, la cantidad de títulos disponibles y las novedades publicadas recientemente, elementos que serán evaluados para la conformación del contingente que representará a la provincia.

Aquellas editoriales que resulten seleccionadas contarán con el respaldo logístico del Estado provincial para la permanencia de sus obras en el stand durante las casi tres semanas que dura el evento.

Quienes requieran mayor información sobre las bases del concurso o tengan dudas específicas sobre el proceso de carga de datos pueden realizar sus consultas a través del correo electrónico oficial industriasculturales@entrerios.gov.ar.