Patronato buscará una victoria que necesita ante Colegiales

Este domingo a partir de las 16, Patronato jugará su segundo partido como local del 2026 en el marco de la Primera Nacional. Por la Zona B, el Patrón recibirá a Colegiales en la sexta fecha del campeonato.

El árbitro del juego será Yamil Possi, acompañado por los jueces asistentes Mariano Ascensi y Martín Grasso. El cuarto árbitro será Franco Rioja.

El Patrón llega a este partido luego de su segunda derrota en el torneo. Fue 3-0 ante Quilmes en su visita al estadio Centenario. Ese resultado dejó al Patrón en el último lugar de la tabla con apenas dos puntos: es el único de su zona que todavía no pudo ganar en el campeonato.

Con todo ese panorama negativo, Rubén Forestello trabajó durante la semana y recuperó algunas fichas importantes, como Brandon Cortés. El mediocampista volvió a trabajar junto a sus compañeros y forma parte de la convocatoria para este encuentro. Diferente es la situación de Gabriel y Facundo Díaz, que continúan como bajas por sus problemas físicos.

Con la obligación de dar un golpe sobre la mesa, se presume que Forestello dispondrá de al menos una variante con la ausencia de Juan Barinaga de la convocatoria. En su lugar podría volver Cortés o podría aparecer Marcos Enrique. Tampoco es seguro el puesto del lateral derecho, con una duda existente entre Juan Salas, titular en el útlimo encuentro, y Maximiliano Rueda.

De introducir solo la primera variante, el equipo iría con: Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Brandon Cortés, Federico Bravo, Agustín Araujo; Franco Soldano y Hernán Rivero.

Los demás convocados son: Franco Rivasseau, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Marcos Enrique, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Tomás Attis y Renzo Reynaga.

El rival

En frente habrá un equipo de un arranque que no fue mucho mejor al del Patrón. Colegiales tiene apenas un punto más que Patronato debido a su victoria ante Atlanta por 1-0.

Sin embargo, ese es el único de los cuatro partidos que disputó en el que consiguió sumar en lo que va del torneo. En la última fecha, el conjunto bonaerense perdió ante Gimnasia de Jujuy en el norte del país por 2-1.

Frente a este panorama, dependerá de Leonardo Fernández encontrarle la vuelta al equipo que necesita sumar cuanto antes para escaparle a los puestos del descenso, tal como el Patrón. Tiene un antecedente positivo: en el único duelo que enfrentó a estos dos equipos en el estadio Grella hubo triunfo del Cole por 1-0.

Los convocados por Fernández son:

-Arqueros: Augusto Alcorcel y Emilio Di Fulvio.

-Defensores: Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro, Emanuel Insúa, Franco Malagueño, Leonel Ortiz y Facundo Rivero.

-Mediocampistas: Lucio Castillo, Federico Marín, Fernando Miranda, Facundo Montiel, Elías Ocampo, Enzo Trinidad y Franco Zicarelli.

-Delanteros: Lucas Juárez, Mateo Mamani, Rodrigo Monserrat, Tomás Perri y Nicolás Toloza.