Gimnasia pone primera en el Torneo Federal A

El "Lobo" uruguayense tendrá su debut en el Federal A visitando Villa Ramallo.

Este domingo se producirá el primer capítulo para la temporada 2026 de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. En el marco del Grupo A en el Torneo Federal A, el Lobo visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El partido se jugará en el estadio Salomón Boeseldín, a partir de las 16. El encuentro contará con el arbitraje de Diego Novelli, acompañado por los jueces asistentes Lautaro Paletta y Camila Romero. El cuarto árbitro será Fernando Zabalza.

En la pretemporada, el conjunto uruguayense sumó a Juan Monge para la conducción técnica del equipo, con lo que hubo cambios dentro del plantel. El objetivo para la institución es el de no ubicarse en los últimos puestos y evitar la pelea del descenso en la que estuvo sumido durante las últimas temporadas.

En la previa a este encuentro, el conjunto uruguayense sufrió algunas bajas: Emiliano Díaz, Agustín García, Juan Alberto y Lautaro Dening no estarán disponibles por diferentes problemas físicos. Los dos primeros y Dening están en rehabilitación; mientras que Alberto espera por la fecha de su cirugía por la ruptura del ligamento cruzado anterior.

Con esas bajas, el entrenador diseñó una lista de convocados que cuenta con balance en lo que busca para su equipo. Los elegidos son los siguientes:

-Arqueros: Emilio Rébora y Ramiro Baro.

-Defensores: Jonathan Benítez, Juan Casares, Nicolás Gómez, Ariel González, Facundo Laumann y Nicolás Suárez.

-Mediocampistas: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Micael Bogado, Agustín Favre, Santiago Lebus, Enzo Márquez, Nicolás Musico, Juan Rodríguez.

-Delanteros: Damián Baltoré, Nicolás Germanier, Augusto Sonzogni y Tomás Valle.

En frente estará el equipo de Gabriel Pieralisi, que intentará dar el salto de calidad para finalmente lograr el objetivo del ascenso hacia la Primera Nacional. El Elefante fue animador en más de una oportunidad y esta temporada intentará no ser una excepción.

Los convocados para el encuentro son:

-Arqueros: Samuel Velázquez y Kevin Visgarra.

-Defensores: Jerónimo Ávalos, Mateo Broglia, Uriel Cabrera, Federico Gay, Ian Pezzani y Alexandro Ponce.

-Mediocampistas: Tomás Bacas, Juan Cartechini, Kevin Duarte, Bruno Latof, Gastón Medina, Lautaro Principiano y Mateo Ramos.

-Delanteros: Jeremías Bertacin, Enzo Luna, Milton Olego, Eloy Roige y Mateo Tusset.