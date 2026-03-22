La mansión de Karate Kid sale al mercado: casi u$s 6 millones

La mansión que en 1984 prestó sus paredes al clásico Karate Kid(protagonizado por Ralph Macchio, Pat Morita y Elisabeth Shue) volvió a encender el mercado inmobiliario de Los Ángeles. La residencia, que ofició de hogar del personaje de Ali Mills en la película, entró nuevamente al mercado tras una renovación total que transformó su imagen por completo.

El salto en el precio es elocuente: en 2023 la propiedad se había vendido por aproximadamente US$ 2,9 millones. Tras la refacción integral (finalizada hace pocos meses) el valor casi se duplicó y ahora se cotiza a u$s5,85 millones. Un negocio redondo para sus actuales propietarios, que apostaron a la combinación de historia cinematográfica y diseño de vanguardia para reposicionar el activo en el segmento premium angelino.

La publicación inmobiliaria describe la casa como una "residencia impresionante y reinventada", destacando su elegante diseño contemporáneo con acentos de piedra y una sofisticación que sus responsables definen como atemporal. Lejos de borrar el pasado, la propuesta comercial capitaliza el vínculo con el universo de Karate Kid como un diferencial que pocos inmuebles pueden exhibir en el mercado global.

Con más de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la residencia cuenta con amplios ventanales de suelo a techo, un diseño de concepto abierto, cinco dormitorios y cinco baños. La intervención arquitectónica modernizó cada rincón sin resignar la esencia de una construcción que data de 1974 y que acumula décadas de historia —tanto cultural como edilicia.

Cobra Kai también tiene su casa en venta

La fiebre inmobiliaria ligada al universo Karate Kid no se limita a Los Ángeles. La mansión que sirvió de escenario para la familia LaRusso en la serie Cobra Kai también está disponible, ubicada en Marietta, Georgia, y con un precio de u$s2,9 millones.

La propiedad, de estilo toscano y construida en 1968, se emplaza en un terreno de 850 m² y ofrece seis dormitorios y siete baños. Dos propiedades con ADN cinematográfico compartido, valores disímiles y un mismo gancho para atraer compradores que buscan algo más que metros cuadrados: una historia para contar.

Fuente: Ámbito.