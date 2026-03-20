En Gualeguaychú, dos varones quedaron al frente de la comisión legislativa “Mujer, Género y Diversidad Sexual”

El dato político es que Primero Gualeguaychú -bloque integrado por los cinco ediles fieles al Intendente Mauricio Davico- se quedó con la totalidad de las presidencias, compartiendo en dos oportunidades la vicepresidencia con Marcelo Rodríguez, concejal de La Libertad Avanza. Incluso la comisión “Mujer, Género y Diversidad Sexual” será conducida por dos varones: Juan Pablo Castillo y Raimundo Legaria. En la planilla que establece los roles para la conformación de las comisiones, figuran debajo los nombres de las ediles mujeres para que puedan realizar las sugerencias que consideren (sic).

Los nombres se repiten y se alternan para todas las comisiones entre los "cinco leales" y Marcelo Rodríguez, mientras que permanecen afuera del esquema los dos radicales de Juntos -Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik- y los justicialistas Emiliano Zapata, María Sira Ghisi, Delfina Herlax y Jorge Maradey.

De esta manera los partidarios de Davico se aseguran que las comisiones no puedan ser convocadas para debatir proyectos por las otras fuerzas políticas que integran el Concejo.

Según publicó el medio gualeguaychuense, el resto de las comisiones se establecieron de la siguiente manera: "HACIENDA, PRES. Y P. ECONOMICA", presidente Juan Pablo Castillo, vicepresidenta Vanina Basaldúa. "DESARROLLO SOCIAL" presidenta María José Carro, vicepresidente Marcelo Rodríguez. "EDUCACION Y CULTURA", presidenta Vanina Basaldúa, vicepresidenta María José Carro. "SEGURIDAD, USO PUBLICO, BROMATOLOGIA Y HABILITACIONES", presidente Raimundo Legaria, vicepresidente Juan Pablo Castillo. "OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANEAMIENTO", presidenta Vanina Basaldúa, .vicepresidente Marcelo Rodríguez. "ASUNTOS INSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS", presidente Jorge Roko, vicepresidente Raimundo Legaria. "TURISMO, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE", presidenta María José Carro, vicepresidenta Vanina Basaldúa. "SALUD, Y CONTROL DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE", presidente Jorge Roko, vicepresidenta María José Carro.