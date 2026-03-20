Falleció María Takara de Oshiro, Madre de Plaza de Mayo

La Madre de Plaza de Mayo María Takara de Oshiro murió a los 95 años, tras dedicar casi cinco décadas a la búsqueda de su hijo Jorge Eduardo, desaparecido durante la última dictadura militar. La noticia se conoció este viernes y generó profundo pesar en organismos de derechos humanos.

Takara de Oshiro fue una de las referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, especialmente dentro de la comunidad japonesa en la Argentina, ya que su hijo fue uno de los 17 desaparecidos de origen nikkei.

A lo largo de su vida, sostuvo una incansable búsqueda junto a otras madres, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente al terrorismo de Estado. Su figura se suma al legado de las Madres de Plaza de Mayo que transformaron el dolor en lucha colectiva y mantuvieron viva la memoria de los desaparecidos.