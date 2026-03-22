Gimnasia perdió en su visita a Villa Ramallo

Este domingo se produjo el estreno de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el Torneo Federal A. Fue como visitante, en el estadio Salomón Boeseldín, en donde enfrentó a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El partido contó con el arbitraje de Diego Novelli.

Pegó temprano el anfitrión, que logró la apertura a los cuatro minutos del encuentro con un remate de penal de Enzo Luna. El Elefante no aguantó la ventaja, ya que Gimnasia consiguió la igualdad a los 18 minutos por medio de un buen cabezazo del defensor Nicolás Gómez.

Todavía en el primer tiempo, pasando la media hora de partido, llegó el tanto de Lautaro Principano que puso el 2-1 que resultaría definitivo. Fue tras un pase dentro del área chica y con el arquero ya vencido, por lo que solo tuvo que empujar el balón. Desde allí nadie más pudo convertir para torcer el destino del encuentro.

Estuvo más cerca el local, que poco a poco convirtió a Emilio Rébora en uno de los más destacados en el conjunto uruguayense. Con cuatro atajadas, el arquero del Menssana evitó que su equipo sufriera una derrota más abultada.

Gimnasia cayó en su debut en condición de visitante dentro del Grupo A, pero tendrá revancha. En la próxima fecha será anfitrión de Douglas Haig de Pergamino para jugar por primera vez en la temporada en el estadio Manuel y Ramón Núñez.