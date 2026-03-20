El espectáculo Vodevil despide su temporada con una última función

El elenco teatral del espectáculo Vodevil realizará su última presentación este sábado 21 de marzo a las 21 en la Terraza Cultural de Bulé Bar, ubicada en la intersección de las calles Ituzaingó y Pellegrini de la ciudad de Paraná. La función, dirigida por Silvina Fontelles, se presenta bajo una versión recargada que integra nuevos pasajes musicales y cuadros de humor, con el objetivo de brindar un cierre al ciclo de funciones que se desarrolló durante los últimos meses en este espacio.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Pola Ortiz, María Luz Gómez, Pablo Sors, Guillermo Vesco y Walter Fontana, y entre todos conforman una dinámica grupal basada en el despliegue de canciones, bailes y rutinas cómicas. Esta versión renovada del espectáculo busca potenciar los elementos propios del género del vodevil, caracterizado por su ritmo ágil y ligero, y la interacción constante con el público a través de situaciones absurdas.

Según indicaron, el montaje actual sumó piezas musicales y arreglos que no estaban presentes en las primeras etapas de la obra.

El espacio cultural donde se desarrolla la función ofrece además un servicio de gastronomía y coctelería durante toda la función,

La propuesta artística se realizará bajo la modalidad a la gorra.

Para una mejor organización de mesas, desde el espacio piden sí o sí reservar lugar al 343 4688999.