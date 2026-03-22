TC Pista Mouras: el paranaense Arrías ganó en La Plata

Este domingo se desarrolló la tercera final de la temporada del TC Pista Mouras. El escenario fue el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde este domingo primero se desarrolló la serie única y luego tuvo lugar la final de la fecha.

En ese marco, Iñaki Arrías marcó desde temprano que iba a comandar la actividad. El paranaense, que había terminado segundo en la clasificación, se tomó revancha en la serie única y superó a Ignacio Quintana para quedarse con la victoria y el primer lugar en la grilla de partida de la final.

Y allí demostró. Arrías partió muy bien por el lado de la cuerda y en el curvón le ganó la posición a Quintana para asegurarse el primer puesto durante los primeros metros. Luego, el rendimiento de su vehículo le permitió construir una gran ventaja sobre su perseguidor más inmediato.

Sin dejar lugar a dudas, el paranaense se llevó una victoria sólida, la segunda para él en el torneo luego de su triunfo en Concepción del Uruguay por la segunda fecha. Este nuevo triunfo lo acerca al liderazgo, desde donde sueña con dar pelea esta temporada.

En el podio Arrías, estuvo acompañado por Ignacio Quintana y Dante Rubiera Hainze, que partió desde el sexto lugar y logró subirse al podio.

La próxima fecha de la temporada se desarrollará el 26 de abril, pero todavía debe confirmarse el escenario en el que se disputará la competencia.

Resultados | TC Pista Mouras | Fecha 3 (La Plata)

1°) Iñaki Arrías (Ford): 19’37”453/1000.

2°) Ignacio Quintana (Torino): a 6”389/1000.

3°) Dante Rubiera Hainze (Ford): a 15”594/1000.

4°) Ignacio Lovich (Dodge): a 17”958/1000.

5°) Damián Pérez (Dodge): a 17”974/1000.