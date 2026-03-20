Firma de escrituras en Yeso Oeste: Vera valoró el acompañamiento de la provincia

El presidente de la Comuna de Yeso Oeste, departamento La Paz, Javier Vera, destacó la presencia de autoridades provinciales en esa localidad para la firma de escrituras de viviendas y la posibilidad de encarar nuevas soluciones habitacionales.

En esa localidad y en La Paz se rubricaron los documentos. Los actos fueron encabezados por el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda, acompañados por el diputado provincial Bruno Sarubi y el vocal del organismo, Eduardo López Segura, entre otros.

"Es relevante para nosotros contar con este acompañamiento de la provincia, con hechos concretos, reales y tangibles que dan solución al conjunto de la población, más en estos momentos de difícil situación económica por la que nos encontramos atravesando en virtud de las cuestiones administrativas por el cambio de rango a Comuna, por lo que se hace imperativo el esfuerzo de todos y cada uno de quienes integramos esta comunidad", dijo Vera.

En ese sentido puso de relieve "la eficiente tarea de los propios empleados de la Comuna aún ante la situación que se atraviesa, por ejemplo, con el pago atrasado de haberes que, confiamos, prontamente será regularizado".

Y concluyó: "Pese a esas dificultades, estamos logrando llevar adelante todos los servicios y la cobertura de las necesidades de la población que también brinda su apoyo a esta gestión, a sabiendas de que a corto plazo estará todo resuelto y podremos incrementar todas aquellas actividades, acciones y gestiones necesarias, para el funcionamiento en general, en todos los órdenes, de la localidad".