Paritarias en Paraná: el municipio otorgó un 12% de aumento salarial a sus trabajadores

En el marco de la negociación paritaria, la Municipalidad de Paraná acordó un incremento del 12% en los haberes, con el objetivo de acompañar el contexto económico y preservar el poder adquisitivo de los empleados municipales. La actualización fue presentada por el Departamento Ejecutivo tras las instancias de diálogo con los representantes gremiales.

La mejora establece un 8% de aumento en marzo y un 4% adicional en mayo, lo que representa una mejora respecto de la propuesta inicial del 10% que había sido presentada en las primeras reuniones. De esta manera, el Municipio realizó un esfuerzo adicional para acercar posiciones y planteó un esquema de recomposición salarial que garantiza previsibilidad y una mejora para los trabajadores.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la actualización salarial se enmarca en una administración responsable de los recursos públicos y en la voluntad permanente de sostener el diálogo con las organizaciones gremiales. En ese sentido, remarcaron que la propuesta refleja la capacidad del Municipio en el actual contexto financiero, al tiempo que ratifica el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados municipales.

En este escenario, el Municipio reafirmó su disposición al diálogo institucional como herramienta para alcanzar acuerdos que permitan equilibrar la sustentabilidad de las cuentas públicas con la recomposición de los ingresos de los trabajadores, consolidando un esquema salarial que acompañe la evolución de la economía.

La propuesta fue acordada con el sindicato de Obras Sanitarias y el SUOyEM.