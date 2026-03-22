Werner terminó tercero en la final del TC Pick Up en La Plata

El paranaense Werner partió en el noveno lugar y acabó tercero en la final del TC Pick Up.

Este domingo se desarrollaron series y final del TC Pick Up. Fue en el marco de la segunda fecha del campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Después de un sábado complicado para Mariano Werner, este domingo era turno de cambiar la historia para el paranaense.

Después de clasificar en el undécimo lugar por problemas en su vehículo, Werner consiguió recuperar un lugar durante la serie clasificatoria luego de finalizar en el quinto puesto de la batería más lenta. En esa serie se impuso Hernán Palazzo, seguido por Marco Dianda y Gastón Iansa.

En la batería más veloz, la primera, el ganador fue Otto Fritzler, a quien lo siguieron Diego Azar y Juan Ebarlín. De esta manera, el primer puesto en la partida fue para Fritzler, acompañado a su izquierda por Palazzo. Werner salió desde el noveno lugar.

En pista, el paranaense fue una flecha. Además de verse beneficiado por el abandono de Hernán Palazzo (rotura del motor) y el retraso de Marco Dianda (pérdida de potencia), superó a Diego Azar y Gastón Iansa en dos brillantes maniobras.

Además, desde la 15ª vuelta y ya ubicado en el tercer puesto (en su trayecto también pasó a Ochoa y Ebarlín), el paranaense fue a atacar a Agustín Canapino en búsqueda del segundo escalón del podio. Obviamente el de Arrecifes no se la dejó nada fácil.

Fue el principal espectáculo de una competencia que quedó en manos sin ningún cambio para Otto Fritzler. Pese a que presionó hasta el final, Werner debió conformarse con el tercer puesto a partir de una excelente defensa del piloto de Chevrolet. De esta manera el podio fue Fritzler, Canapino, Werner.

El campeonato continuará el fin de semana del 26 de abril en sede a confirmar.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 2 (en La Plata)

1°) Otto Fritzler (Ford): 30’46”965/1000.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 10”101/1000.

3°) Mariano Werner (Foton): a 10”577/1000.

4°) Gastón Iansa (Toyota): a 12”123/1000.

5°) Tomás Abdala (Ford): a 18”779/1000.