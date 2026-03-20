Centenares de personas participan de los talleres culturales gratuitos que dicta la Uader

La Universidad Autónoma de Entre Ríos dio inicio a su agenda de talleres culturales 2026 en la ciudad de Paraná, logrando una convocatoria que alcanza a unas 300 personas en sus diferentes espacios artísticos. Estas propuestas, que son gratuitas y están abiertas a toda la comunidad, comenzaron a dictarse desde la segunda semana de marzo con el objetivo de que quienes participen puedan incursionar en lenguajes como la escritura, la danza y la música popular.

Según explicaron desde la casa de estudios, la intención es que los participantes logren incorporar nuevos recursos expresivos y disfruten del encuentro con otros a través del aprendizaje de las diversas disciplinas. Las actividades se distribuyen en distintos puntos de la capital provincial, como el Centro Cultural La Vieja Usina, la Casa de la Cultura y la Biblioteca Popular, buscando integrar a personas que en muchos casos se acercan por primera vez a estas expresiones.

En lo que respecta a las danzas, las propuestas dirigidas por el profesor Juan Carlos Colombo tuvieron un impacto alto en esta temporada. Los talleres de Tango y de Folklore cuentan actualmente con unos ochenta participantes cada uno, funcionando en las instalaciones de La Vieja Usina. En ese mismo espacio se desarrolla también el Taller de Malambo Femenino, el cual tiene la particularidad de buscar nuevos integrantes para sumarse a un ballet que ya se encuentra formado desde años anteriores.

Gimena Villarraza, responsable del Departamento Cultura de la Uader, aclaró que para estas disciplinas de baile no se requiere experiencia previa ni una inscripción formal, por lo que los interesados pueden presentarse directamente en los horarios de clase para sumarse a las actividades.

Por otra parte, el Taller de Escritura Literaria, coordinado por Belén Zavallo, volvió a presentarse como una de las opciones más demandadas por el público paranaense. Debido al alto interés, la universidad decidió mantener para este año la doble modalidad de cursada, ofreciendo encuentros presenciales en la sede de la Biblioteca Popular del Paraná y una instancia virtual para quienes prefieren la formación a distancia. En ambos casos, los cupos se completaron rápidamente al inicio del ciclo. Villarraza destacó que este taller se consolidó con el tiempo como una propuesta muy requerida, por lo que año tras año se renueva.

En el ámbito musical, la programación de 2026 sumó el Taller de Música Popular denominado "Volviendo Canción", el cual se lleva a cabo en la Casa de la Cultura de Entre Ríos bajo la dirección de Valentín Cosso. El propósito central de esta nueva iniciativa es la conformación de un ensamble que integre tanto lo vocal como lo instrumental, permitiendo un abordaje conjunto de la música de nuestra región. Asimismo, la institución continúa impulsando la Orquesta Escuela de Tango, un espacio que busca alcanzar niveles de calidad en la interpretación de la música ciudadana. Esta convocatoria está orientada específicamente a instrumentistas de nivel intermedio que ejecuten violín, violoncello, contrabajo, piano o bandoneón, con el fin de profundizar en el estudio y la ejecución del repertorio tanguero tradicional y contemporáneo.