Para la Federación de Jubilados, el régimen previsional no puede ser analizado con la lógica del ajuste fiscal

Imagen del Consejo Directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, que elaboró un documento como propuesta para la Reforma Previsional.

Durante el último Consejo Directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales realizado el jueves pasado, fue ratificado por unanimidad un documento que la institución elaboró como propuesta acerca de la Reforma Previsional de la Ley 8732.

El documento fue enviado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, a la Cámara de Diputados, a la vicegobernadora y a la Gobernación.

A través de la presentación, la Federación fija su posición institucional exponiendo fundamentos técnicos y políticos, así como alternativas concretas orientadas a abordar la problemática previsional sin afectar derechos fundamentales de jubilados y pensionados, se indicó en un comunicado de prensa enviado a ANÁLISIS.

En el documento afirman, entre otras cosas, que: “El régimen previsional no puede ser analizado exclusivamente como una variable de ajuste fiscal. Se trata de un pilar del contrato social (...) Desde el punto de vista político, insistir en una reforma centrada en la reducción de haberes o en la modificación de su movilidad implica asumir un costo social elevado y un claro desalineamiento con los principios de equidad y justicia distributiva que deben regir la acción pública”.

El documento con la propuesta